民眾黨中央委員江和樹：10個台灣人8個相信柯文哲不會逃

針對檢方對柯文哲獲交保提起抗告，質疑柯犯重罪，有逃亡之虞。台灣高等法院已以4理由裁定撤銷原裁定，發回北院更裁。民眾黨中央委員江和樹上午說，柯文哲如果跑（逃亡）了，是爽到了民進黨，賴清德是最希望他跑的，這樣民眾黨就會散了。

他說，別忘了，柯文哲當初是先請假好了，等檢調上門查的。他這樣子會逃去哪裡呢？而且，柯文哲到全世界，大家都知道他就是柯文哲，根本跑不到哪裡去。

江和樹強調，柯文哲不可能會逃亡的，檢方提的理由應該要讓民眾能夠接受。而且，去問問台灣的老百姓，10個有8個會說柯文哲不會跑，另外兩個應該是啞巴。

對於檢察官質疑「原具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？」江和樹說，3千萬元的交保金民眾黨已經籌措的十分吃力，借了多久才借到。而且，檢廉在他家查到的現金才多多少？會有這麼多錢可以去辦交保嗎？

江和樹強調，柯文哲如果有罪就關他，但是，沒有就不應該押人取供。他相信，如果檢察官執意要這樣子，民眾是無法忍受的。如果這件事是發生在國民黨或者是民進黨，大家可以想想，這會怎麼處理。柯文哲一個清清白白的人，卻硬要把他關起來，又硬要把他的脖子勒住，讓他不能夠說話，「人要照天理，天才會有甲子」。

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