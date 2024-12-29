快訊

柯文哲押不押裁定「難產」？法院延後至深夜11時諭知

9個月內第三位 經部次長連錦漳請辭獲准 預計任職到明年2月底

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲交保高院發回更裁 李彥秀：須以實證博法官信任

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉案被訴後，台北地方法院27日裁定交保，台北地方檢察署不服提抗告，台灣高等法院今裁定發回北院更裁。國民黨立委李彥秀今天表示，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言無法感動法官的理性，須以實證博得法官信任。圖／國民黨提供
民眾黨主席柯文哲涉案被訴後，台北地方法院27日裁定交保，台北地方檢察署不服提抗告，台灣高等法院今裁定發回北院更裁。國民黨立委李彥秀今天表示，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言無法感動法官的理性，須以實證博得法官信任。圖／國民黨提供

民眾黨主席柯文哲涉案被訴後，台北地方法院27日裁定交保，台北地方檢察署不服提抗告，台灣高等法院今裁定發回北院更裁。國民黨立委李彥秀表示，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言無法感動法官的理性，須以實證博得法官信任，否則可能只剩下重回看守所。

李彥秀表示，今天一早高院撤銷柯文哲的交保裁定，發回北院更裁。高院一方面認為交保不足以避免串證與逃亡，另一方面也指出具保金額過低，這樣的結果透露了「法院認為柯文哲逃跑不會毀了民眾黨」，以及當大家聚焦在「受賄罪攻防」的同時，高院更把目光擴及到公益侵占案。

李彥秀說，北院原本有條件的禁止柯文哲接觸同案被告、證人，不僅讓檢方撿到抗告的理由，也讓避免串證的防線出現破口。未來審理期間，柯文哲恐怕只能被軟禁在社會，或是被拘禁在看守所。無論如何，都將大幅壓縮柯文哲與外界聯繫的機會，如果未來再次獲得交保，也需要謹守「沉默是金」的鐵則。

在具保金額方面，李彥秀指出，相較於檢方起訴柯文哲收賄1710萬元，幾近2倍的3000萬元重保，看起來並沒有明顯不相當，但若算上公益侵占的6800萬元，原本3000萬元的交保金，就不被高院買單。

李彥秀認為，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言，無法再次感動法官的理性，發回更裁後，柯文哲除了拿民眾黨ALL IN外，更要以實證再次博得法官的信任，否則可能只剩下重回看守所就近看管，才能讓高院心安。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

卓榮泰推翻蘇貞昌核定的左營案 李彥秀：恐掀民進黨內茶壺風暴

高院4理由撤銷柯文哲交保裁定 北院未說明具保為何能防止逃亡

柯文哲涉貪政治獻金 無肖像權商品也被列入給付基礎

「柯文哲沒收賄卻被關4月」 醫師：變成柯最大政治資產

相關新聞

柯文哲押不押裁定「難產」？法院延後至深夜11時諭知

民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城等案本月27日交保，檢方抗告、高院發回，台北地院今下午重新傳喚4人召開羈押庭，合議庭法官3...

柯文哲等4人交保後再羈押？ 法院晚間10時30分諭知結果

民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城等案本月27日交保，檢方抗告、高院發回，台北地院今下午重新傳喚4人召開羈押庭，合議庭法官3...

重開羈押庭！柯文哲同意增保金、電子監控 哽咽提「1原因」須返新竹

北院今天下午重開羈押庭，民眾黨主席柯文哲指出，保證金3000萬元是向民眾黨立委黃國昌借的，若增加保金或施以電子監控都沒意...

陷雙重國籍疑雲…應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係

台北市議員應曉薇因京華城案涉嫌貪汙收賄、洗錢遭起訴求重刑，由於她獲1500萬交保後，爆出疑有第二本加拿大護照，讓傳聞男友...

檢揭露沈慶京29億流海外 沈反控以威京集團要脅逼合作

威京集團主席沈慶京因京華城案遭起訴圖利、行賄罪，獲台北地方法院裁定4000萬元交保，經檢方抗告成功，沈今重開羈押庭，檢方...

柯文哲脫口辭黨主席欽點黃國昌幫忙 白營立委曝細節：待討論再定奪

民眾黨主席柯文哲今天在羈押庭表示，9月在押期間就想辭黨主席並讓黃國昌去幫忙。民眾黨立委張啓楷指出，還沒完全確認，柯文哲是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。