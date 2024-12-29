快訊

柯文哲押不押裁定「難產」？法院延後至深夜11時諭知

9個月內第三位 經部次長連錦漳請辭獲准 預計任職到明年2月底

聽新聞
0:00 / 0:00

高院質疑應曉薇有他國護照恐逃亡 昨先透過律師澄清早已註銷

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
高院質疑應曉薇有第二本國家護照恐逃亡，應曉薇宣稱已備妥原始放棄加拿大國籍文件向法院說明。記者蕭雅娟／攝影
高院質疑應曉薇有第二本國家護照恐逃亡，應曉薇宣稱已備妥原始放棄加拿大國籍文件向法院說明。記者蕭雅娟／攝影

台灣高等法院今天稍早將民眾黨主席柯文哲所涉京華城及政治獻金等四大案，當中柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人交保，以4理由撤銷發回北院更裁。高院認為，上述4人均涉犯重罪，有逃亡、勾串共犯或證人之虞。其中應曉薇身懷2本護照，北院原裁定卻漏未審酌此項攸關逃亡與否之重要事實，因此成為發回4大理由之一。

應曉薇昨透過律師發聲明指出，1980年間隨同家人移民加拿大而擁有該國國籍，2010當選台北市議員後，即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，隔年2月10日取得加拿大核發的喪失國籍證明，並於5月10日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證，繳回註銷護照，因此早已無中華民國以外的第二本護照。將帶原始文件向法院說明。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

應曉薇交保放聲哭喊！ 周遊洩「不敢聯絡」內幕

應曉薇遭疑雙重國籍 律師發聲明：當選即放棄加拿大籍

應曉薇交保放聲哭喊！ 周遊洩「不敢聯絡」內幕

應曉薇疑雙重國籍 男友：14年前當選就放棄加拿大國籍

相關新聞

柯文哲押不押裁定「難產」？法院延後至深夜11時諭知

民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城等案本月27日交保，檢方抗告、高院發回，台北地院今下午重新傳喚4人召開羈押庭，合議庭法官3...

柯文哲等4人交保後再羈押？ 法院晚間10時30分諭知結果

民眾黨主席柯文哲等4人涉京華城等案本月27日交保，檢方抗告、高院發回，台北地院今下午重新傳喚4人召開羈押庭，合議庭法官3...

重開羈押庭！柯文哲同意增保金、電子監控 哽咽提「1原因」須返新竹

北院今天下午重開羈押庭，民眾黨主席柯文哲指出，保證金3000萬元是向民眾黨立委黃國昌借的，若增加保金或施以電子監控都沒意...

陷雙重國籍疑雲…應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係

台北市議員應曉薇因京華城案涉嫌貪汙收賄、洗錢遭起訴求重刑，由於她獲1500萬交保後，爆出疑有第二本加拿大護照，讓傳聞男友...

檢揭露沈慶京29億流海外 沈反控以威京集團要脅逼合作

威京集團主席沈慶京因京華城案遭起訴圖利、行賄罪，獲台北地方法院裁定4000萬元交保，經檢方抗告成功，沈今重開羈押庭，檢方...

柯文哲脫口辭黨主席欽點黃國昌幫忙 白營立委曝細節：待討論再定奪

民眾黨主席柯文哲今天在羈押庭表示，9月在押期間就想辭黨主席並讓黃國昌去幫忙。民眾黨立委張啓楷指出，還沒完全確認，柯文哲是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。