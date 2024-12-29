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高院4理由撤銷柯文哲交保裁定 北院未說明具保為何能防止逃亡

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
北檢依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，移審後北院裁定將羈押中5名被告全交保，檢方立刻對其中柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人提起抗告，高院今以4理由裁定撤銷發回北院更裁。記者曾吉松／攝影
北檢依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，移審後北院裁定將羈押中5名被告全交保，檢方立刻對其中柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人提起抗告，高院今以4理由裁定撤銷發回北院更裁。記者曾吉松／攝影

台北地檢署上周依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，移審後台北地方法院裁定將羈押中5名被告全交保，檢方立刻對其中柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人提起抗告，台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原裁定，發回北院更裁。

高院的4理由，分別是柯、應、沈、李4人均涉犯重罪，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，但原裁定對於被告4人無羈押必要性部分，未就其衡量事項為必要說明；且未具體說明何以具保等手段，即可防免被告4人逃亡？理由並無不完備；又原具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？也未見原裁定妥適說明。

另外，被告應曉薇除中華民國護照外，尚持有另一外國護照，原裁定漏未審酌此項攸關逃亡與否之重要事實，並不恰當。因此檢察官提起抗告有理，故撤銷原裁定並發回原審法院更裁。

法界人士分析，移審後抗告案件，縱使高等法院撤銷發回，仍會交由原審同一合議庭再次裁定，原合議庭應就高院撤銷理由重新審視、考慮，但要做出逆轉收押的裁定，等同「打臉自己」前次判斷，機率相對低。而高院因柯案各界矚目須審慎考量，撤銷讓原審合議庭再補充意見，說服檢方也向社會大眾明示。

京華城 柯文哲

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