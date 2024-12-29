北檢對柯案4被告交保抗告 高院裁定撤銷發回北院更裁
民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，上周遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄等罪起訴，台北地方法院27日凌晨裁定，羈押中5名被告交保，北檢立即對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告，台灣高等法院今裁定發回北院更裁。
抗告卷宗前天深夜11時送進高院，分案後由法官潘怡華抽中，行政庭長王屏夏為合議庭審判長，合議庭昨天早上開始閱卷，經過近一天書面審理，今天上午9時公告裁定結果。
此次北檢對柯文哲等人提出抗告，理由主要也聚焦於逃亡。法界人士坦言，起訴移審後檢察官是否能提抗告，至今有不同見解，有法官認為既然被告移審、案件繫屬法院，被告在審理中就是法院的人，無檢察官置喙餘地，但檢察官主張本身也是案件當事人，仍有抗告救濟權利。
實務上，起訴移審後人犯經法院釋放，檢方再提抗告案例並不多，普通案件下，檢方大多摸摸鼻子放棄，但柯文哲涉貪案高度矚目，加上充滿政治色彩，檢方自然不願退讓半步，傾全力主張人犯應羈押，就算抗告翻盤機率不高，仍會有動作。
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