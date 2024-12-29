應曉薇：2010年當選放棄加國籍

國民黨北市議員應曉薇涉京華城案遭起訴，傳出因有兩本護照導致辦保延宕，綠營質疑她雙重國籍。應曉薇昨表示，二○一○年底當選議員後，即赴加拿大駐台辦事處申請放棄國籍，沒第二本護照，將帶文件向法院說明。

依國籍法，擔任我國公職者不得有雙重國籍，必須在就職前放棄外國國籍，民進黨議員林亮君昨說，應曉薇交保時，移民署發現有第二國護照，如果媒體報導為真，應曉薇欺騙中正、萬華區選民十四年，近三千萬的議員薪水應該要全數吐出。

應曉薇昨透過律師發聲明指出，一九八○年間隨同家人移民加拿大而擁有該國國籍，二○一○當選台北市議員後，即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，隔年二月十日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明，並於五月十日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證，該護照經繳回註銷，並無中華民國以外的第二本護照。

聲明指應曉薇早年曾持加拿大護照，以改名前舊名「應秀萍」進出國境，造成日前交保程序延宕，主要是境管單位為此需與法院多方確認、耗費多時所致，外界憑空揣測，衍生有第二本護照是錯誤解讀，與事實不符。

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