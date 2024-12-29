聽新聞
0:00 / 0:00
應曉薇：2010年當選放棄加國籍
國民黨北市議員應曉薇涉京華城案遭起訴，傳出因有兩本護照導致辦保延宕，綠營質疑她雙重國籍。應曉薇昨表示，二○一○年底當選議員後，即赴加拿大駐台辦事處申請放棄國籍，沒第二本護照，將帶文件向法院說明。
依國籍法，擔任我國公職者不得有雙重國籍，必須在就職前放棄外國國籍，民進黨議員林亮君昨說，應曉薇交保時，移民署發現有第二國護照，如果媒體報導為真，應曉薇欺騙中正、萬華區選民十四年，近三千萬的議員薪水應該要全數吐出。
應曉薇昨透過律師發聲明指出，一九八○年間隨同家人移民加拿大而擁有該國國籍，二○一○當選台北市議員後，即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，隔年二月十日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明，並於五月十日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證，該護照經繳回註銷，並無中華民國以外的第二本護照。
聲明指應曉薇早年曾持加拿大護照，以改名前舊名「應秀萍」進出國境，造成日前交保程序延宕，主要是境管單位為此需與法院多方確認、耗費多時所致，外界憑空揣測，衍生有第二本護照是錯誤解讀，與事實不符。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言