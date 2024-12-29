聽新聞
0:00 / 0:00

應曉薇：2010年當選放棄加國籍

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市議員應曉薇否認擁有雙重國籍。本報資料照片
台北市議員應曉薇否認擁有雙重國籍。本報資料照片

國民黨北市議員應曉薇京華城案遭起訴，傳出因有兩本護照導致辦保延宕，綠營質疑她雙重國籍。應曉薇昨表示，二○一○年底當選議員後，即赴加拿大駐台辦事處申請放棄國籍，沒第二本護照，將帶文件向法院說明。

依國籍法，擔任我國公職者不得有雙重國籍，必須在就職前放棄外國國籍，民進黨議員林亮君昨說，應曉薇交保時，移民署發現有第二國護照，如果媒體報導為真，應曉薇欺騙中正、萬華區選民十四年，近三千萬的議員薪水應該要全數吐出。

應曉薇昨透過律師發聲明指出，一九八○年間隨同家人移民加拿大而擁有該國國籍，二○一○當選台北市議員後，即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，隔年二月十日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明，並於五月十日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證，該護照經繳回註銷，並無中華民國以外的第二本護照。

聲明指應曉薇早年曾持加拿大護照，以改名前舊名「應秀萍」進出國境，造成日前交保程序延宕，主要是境管單位為此需與法院多方確認、耗費多時所致，外界憑空揣測，衍生有第二本護照是錯誤解讀，與事實不符。

京華城 應曉薇 柯文哲

延伸閱讀

應曉薇交保放聲哭喊！ 周遊洩「不敢聯絡」內幕

應曉薇遭疑雙重國籍 律師發聲明：當選即放棄加拿大籍

應曉薇交保放聲哭喊！ 周遊洩「不敢聯絡」內幕

應曉薇疑雙重國籍 男友：14年前當選就放棄加拿大國籍

相關新聞

交保後檢方抗告 柯文哲會律師沙盤推演

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率四大案，日前被台北地檢署依貪汙圖利、收賄等罪起訴，台北地方法院廿七日凌晨裁定，羈押中的五...

檢執意抗告 民眾黨批踐踏司法

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴；台北地方法院昨天裁定柯文哲三千萬元交...

黃珊珊復權？ 白營內鬥檯面化

民眾黨主席柯文哲前日獲交保後，黨內派系鬥爭檯面化，民眾黨前秘書長謝立功爆料，黨內有人在運作，要讓停權的立委黃珊珊復權，並...

應曉薇：2010年當選放棄加國籍

國民黨北市議員應曉薇涉京華城案遭起訴，傳出因有兩本護照導致辦保延宕，綠營質疑她雙重國籍。應曉薇昨表示，二○一○年底當選議...

更裁還駁回？柯文哲案北檢抗告 高院：明早9點公布結果

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率案，昨天獲台北地院裁定3000萬交保、限制住居，北檢不服，昨天晚上9點半提出抗告。北院昨...

柯文哲涉貪政治獻金 無肖像權商品也被列入給付基礎

民眾黨主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案遭起訴。起訴指出，無肖像權成分競選口號KP、Do the right thing商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。