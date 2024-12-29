聽新聞
0:00 / 0:00

檢執意抗告 民眾黨批踐踏司法

聯合報／ 記者林縉明王千豪／台北報導
台北地院昨天裁定民眾黨主席柯文哲以3000萬元交保，台北地檢署不服提抗告。圖／聯合報系資料照片
台北地院昨天裁定民眾黨主席柯文哲以3000萬元交保，台北地檢署不服提抗告。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲京華城容積率、政治獻金案，遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴；台北地方法院昨天裁定柯文哲三千萬元交保，台北地檢署隨即提出抗告。民眾黨昨天批評，檢方用空洞無力、東拼西湊的方式，在全國面前上演政治辦案戲碼，重創司法威信。

國民黨立委李彥秀表示，檢方抗告，恐怕需要對院方提出一刀畢命的事證，若抗告遭駁回，雖不影響日後的司法審判，但社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。

李彥秀說，如果檢方聲押最終以失敗收場，雖然柯文哲仍難在短期內「滿血復活」，但是蓄積「政治能量」恐怕才是民進黨真正需要擔心的問題。

民眾黨指出，柯文哲深知自己對民眾黨及第三勢力的責任，不可能冒著風險逃亡，讓民眾黨陷入危機。而過去檢方濫權提訊，沒有傳票就將柯文哲帶走，日前接押庭上，柯文哲明確向法官說明，若按照標準程序絕對配合偵辦。

此外，法官於法庭上諭知已明確表示，檢方並未指出同案被告許芷瑜的涉案情節，證人也都已傳訊，相關事實晦暗不明之風險已降低，顯示已無持續羈押事由。

民眾黨強調，羈押是侵害人權的做法，柯文哲已經被關押四個月，應該給予柯文哲及其辯護律師對等的武器來為自己公平辯駁。若檢方沒有提出更多具體符合羈押要件，執意抗告，除了社會大眾難以接受以外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。

民進黨立委吳思瑤表示，法官裁定柯文哲交保時，民眾黨誇讚司法，檢方抗告又批評司法，司法不會一下死一下活，尊重司法，不要用民粹鬥臭司法。

京華城 政治獻金 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

柯文哲涉貪政治獻金 無肖像權商品也被列入給付基礎

傳柯文哲轉任榮譽主席 民眾黨中央委員駁斥

「柯文哲沒收賄卻被關4月」 醫師：變成柯最大政治資產

柯文哲交保北檢抗告 民眾黨批政治辦案重創威信

相關新聞

交保後檢方抗告 柯文哲會律師沙盤推演

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率四大案，日前被台北地檢署依貪汙圖利、收賄等罪起訴，台北地方法院廿七日凌晨裁定，羈押中的五...

檢執意抗告 民眾黨批踐踏司法

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴；台北地方法院昨天裁定柯文哲三千萬元交...

黃珊珊復權？ 白營內鬥檯面化

民眾黨主席柯文哲前日獲交保後，黨內派系鬥爭檯面化，民眾黨前秘書長謝立功爆料，黨內有人在運作，要讓停權的立委黃珊珊復權，並...

應曉薇：2010年當選放棄加國籍

國民黨北市議員應曉薇涉京華城案遭起訴，傳出因有兩本護照導致辦保延宕，綠營質疑她雙重國籍。應曉薇昨表示，二○一○年底當選議...

更裁還駁回？柯文哲案北檢抗告 高院：明早9點公布結果

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率案，昨天獲台北地院裁定3000萬交保、限制住居，北檢不服，昨天晚上9點半提出抗告。北院昨...

柯文哲涉貪政治獻金 無肖像權商品也被列入給付基礎

民眾黨主席柯文哲涉京華城案與政治獻金案遭起訴。起訴指出，無肖像權成分競選口號KP、Do the right thing商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。