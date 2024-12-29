檢執意抗告 民眾黨批踐踏司法

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率、政治獻金案，遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴；台北地方法院昨天裁定柯文哲三千萬元交保，台北地檢署隨即提出抗告。民眾黨昨天批評，檢方用空洞無力、東拼西湊的方式，在全國面前上演政治辦案戲碼，重創司法威信。

國民黨立委李彥秀表示，檢方抗告，恐怕需要對院方提出一刀畢命的事證，若抗告遭駁回，雖不影響日後的司法審判，但社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。

李彥秀說，如果檢方聲押最終以失敗收場，雖然柯文哲仍難在短期內「滿血復活」，但是蓄積「政治能量」恐怕才是民進黨真正需要擔心的問題。

民眾黨指出，柯文哲深知自己對民眾黨及第三勢力的責任，不可能冒著風險逃亡，讓民眾黨陷入危機。而過去檢方濫權提訊，沒有傳票就將柯文哲帶走，日前接押庭上，柯文哲明確向法官說明，若按照標準程序絕對配合偵辦。

此外，法官於法庭上諭知已明確表示，檢方並未指出同案被告許芷瑜的涉案情節，證人也都已傳訊，相關事實晦暗不明之風險已降低，顯示已無持續羈押事由。

民眾黨強調，羈押是侵害人權的做法，柯文哲已經被關押四個月，應該給予柯文哲及其辯護律師對等的武器來為自己公平辯駁。若檢方沒有提出更多具體符合羈押要件，執意抗告，除了社會大眾難以接受以外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。

民進黨立委吳思瑤表示，法官裁定柯文哲交保時，民眾黨誇讚司法，檢方抗告又批評司法，司法不會一下死一下活，尊重司法，不要用民粹鬥臭司法。

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