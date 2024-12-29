交保後檢方抗告 柯文哲會律師沙盤推演

民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率四大案，日前被台北地檢署依貪汙圖利、收賄等罪起訴，台北地方法院廿七日凌晨裁定，羈押中的五名被告交保，北檢即對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等四人提抗告，抗告卷宗前天深夜十一時送進台灣高等法院，高院受理閱卷後，今天上午九時作出裁定。

柯文哲交保第二天，昨天下午出門神態輕鬆，前往委任律師鄭深元的律師事務所，沙盤推演攻防對策，經過約兩小時後，柯文哲從事務所出來，被問及「會擔心抗告成功嗎」等問題，柯文哲均沒有回應。回到家時，再度被問及，他嘆一口氣表示，「先吃晚餐再來討論」。

抗告卷宗前天深夜十一時送進高院，分案後由法官潘怡華抽中，行政庭長王屏夏為合議庭審判長，合議庭昨天早上開始閱卷，經過近一天書面審理，決定今上午九時公告裁定結果。

據了解，合議庭會做出的裁定有三種，包括撤銷地院裁定發回更裁、駁回檢察官抗告、或是自為裁定，但通常都會是前兩種情況，極少會由二審自為裁定。

此次北檢對柯文哲等人提出抗告，理由主要也聚焦於逃亡。法界人士坦言，起訴移審後檢察官是否能提抗告，至今有不同見解，有法官認為既然被告移審、案件繫屬法院，被告在審理中就是法院的人，無檢察官置喙餘地，但檢察官主張本身也是案件當事人，仍有抗告救濟權利。

實務上，起訴移審後人犯經法院釋放，檢方再提抗告案例並不多，普通案件下，檢方大多摸摸鼻子放棄，但柯文哲涉貪案高度矚目，加上充滿政治色彩，檢方自然不願退讓半步，傾全力主張人犯應羈押，就算抗告翻盤機率不高，仍會有動作。

法界人士分析，移審後抗告案件，縱使高等法院撤銷發回，仍會交由原審同一合議庭再次裁定，原合議庭應就高院撤銷理由重新審視、考慮，但要做出逆轉收押的裁定，等同「打臉自己」前次判斷，機率相對低。

高院的態度，在柯文哲案各界矚目下須審慎考量，法界判斷第一次就駁回可能性較低，研判會撤銷讓原審合議庭再補充意見，說服檢方也向社會大眾明示。

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