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更裁還駁回？柯文哲交保北檢抗告 高院明早9點公布結果

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更裁還駁回？柯文哲案北檢抗告 高院：明早9點公布結果

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
柯文哲昨天獲3000萬交保，經攙扶步出台北地院，全程微笑。記者翁至成／攝影
柯文哲昨天獲3000萬交保，經攙扶步出台北地院，全程微笑。記者翁至成／攝影

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率案，昨天獲台北地院裁定3000萬交保、限制住居，北檢不服，昨天晚上9點半提出抗告。北院昨天晚上11時多，將北檢抗告理由與該案卷宗送往台灣高等法院。

高院今天早上就開始閱卷，經近一天書面審理，今天晚上8點半左右指出，將在明天早上9點公告裁定結果。

高院合議庭會做出的裁定有三種，包括撤銷地院裁定並發回（發回更裁）、駁回檢察官抗告、或是高院自己做出裁定；但通常都是前兩種情況，極少會由二審法官自為裁定。

京華城 柯文哲

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