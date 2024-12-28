更裁還駁回？柯文哲案北檢抗告 高院：明早9點公布結果

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率與政治獻金假帳案，被求刑28年半，他否認收賄，並強調隨身硬碟紀錄的「小沈1500」並非他所填寫；柯文哲不滿遭到羅織罪名，為清白展開反擊，但四大不合理的辯解，讓他難以脫身；更糟的是，潛逃的貼身祕書「橘子」許芷瑜，已成北檢翻倒柯的最後一張底牌。

2024-12-28 15:00