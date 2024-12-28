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傳柯文哲轉任榮譽主席 民眾黨中央委員駁斥

中央社／ 台北28日電
民眾黨主席柯文哲（右）昨天交保，今天下午出門搭車。面對媒體提問不發一語。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）昨天交保，今天下午出門搭車。面對媒體提問不發一語。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席柯文哲昨天交保返家，不過有媒體報導，黨內人士建議柯文哲轉任榮譽主席，不僅可多花時間處理官司，民眾黨也能藉此轉型。但民眾黨中央委員抨擊，從沒聽過這種說法，他們會全力保護「柯主席」。

台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，26日依貪污等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院。北院昨天裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。

柯文哲交保後，昨天不到1小時便前往新竹探視父親柯承發，深夜返家時媒體詢問是否擔心檢方抗告、是否辭黨主席，柯文哲均未回應。今天清晨至中午，仍有大批媒體在柯家門外守候，但柯文哲未出門。

聯合報今天報導，指柯文哲雖交保回歸，但仍面臨官司問題，有黨內人士指出，柯文哲可以轉任榮譽主席，或是指派代理黨主席、增設副主席，民眾黨若要東山再起，勢必要從一人政黨走向集體決策，才能有新氣象。

對此，民眾黨中央委員江和樹透過影片指出，榮譽主席就代表已經卸任，但柯文哲的黨主席任期還有2年時間，甚至還能連任，哪來的榮譽主席問題，更何況柯文哲昨天才返家，他從沒聽過什麼這種說法。

民眾黨中央委員張凱鈞也透過影片表示，他們好不容易把柯文哲送回家，今天卻有黨內人士透過媒體亂放話，稱柯文哲要變成榮譽主席，「這是推阿北去死嗎？」而且還跟北檢的起訴書一樣不具名，真是莫名其妙。

張凱鈞在影片中甚至氣到拍桌，他表示，若把柯文哲推去請辭，等同是讓柯文哲孤單面對國家機器迫害，他們會全力保護「柯主席」。

此外，民眾黨立委黃珊珊8月因政治獻金案遭民眾黨中評會停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職全部停職。不過民眾黨前秘書長謝立功今天受訪指出，自從新一屆民眾黨代表出爐後，這段時間就聽到有一股力量想推動黃珊珊恢復黨權，但他初步看黨章並沒有復權規定，若下屆中央委員會、中評會真的替黃珊珊復權，恐怕難以說服社會大眾。

不過江和樹反批，中評會決議早已確定，黃珊珊也沒申訴，這說法真是亂七八糟，謝立功為了參選中評委可以搞成這樣也是有夠厲害。

京華城 柯文哲

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