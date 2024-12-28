民眾黨批北檢抗告重創威信 吳思瑤：別用民粹鬥臭司法
涉京華城的民眾黨主席柯文哲昨獲裁定交保，台北地檢署隨即提出抗告。 民眾黨批評檢方政治辦案、押人取供。民進黨立委吳思瑤表示，法官裁定柯文哲交保時，民眾黨誇讚司法，司法不會一下死一下活，尊重司法，不要用民粹鬥臭司法。
吳思瑤指出，北檢依照司法程序提出抗告，尊重司法；反倒是民眾黨先前稱讚司法裁定柯文哲交保，現在又要批評司法，司法不會一下死一下活，辦案人員一切依循程序辦理，呼籲民眾黨尊重司法，不要用民粹鬥臭司法。
吳思瑤表示，隨著相關案件證據愈來愈多，案件辦案核心在證據不是政治，檢方不會用政治進行所有偵辦跟裁定，只有民眾黨會無視證據，採用政治操作，例如民眾黨立委黃國昌日前帶人衝北院跟北檢，這是最負面的示範。
吳思瑤點名民眾黨立委黃珊珊、黃國昌，兩人都是法律人，卻沒有拿出尊重司法態度跟專業法律判斷，令人遺憾。
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