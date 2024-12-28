謝立功爆料「黨有人推黃珊珊復權」 江和樹：黃沒有申訴
民眾黨前秘書長謝立功爆料，黨內有人爭取中央委員，是要讓民眾黨立委黃珊珊復權。對此，民眾黨中央委員江和樹表示，黃珊珊沒有申訴，黨內不可能再分裂。
江和樹說明，中評委的裁示確定了，黃珊珊沒有申訴，謝應該非常清楚，也了解民眾黨章程。謝用這種主張，說實在的，「我們不可能在再裂」；黃珊珊當時參選台北市長，用無黨籍參選，謝忘了嗎？
至於傳出黨內有人建議柯文哲轉任榮譽主席？江和樹說，榮譽主席代表已卸任，柯文哲還有兩年任期、還可以連任，哪來的榮譽主席的問題，「這會給人笑」，更何況柯文哲昨天才回來，「我們正要開始」。
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