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爆有人運作讓黃珊珊復權 謝立功：出爾反爾外界難接受

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨前秘書長謝立功。本報資料照片
民眾黨前秘書長謝立功。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案遭羈押禁見，台北地院昨天裁定3000萬元交。柯文哲目前黨主席職務仍是請假狀態，傳出黨內有人在運作，要讓停權的立委黃珊珊復權，以利布局2026年台北市長選舉。民眾黨前秘書長謝立功表示，目前黨章沒有復權規定，應該要按照黨章依法行政，如果出爾反爾做出改變，如何讓外界接受。

今年8月民眾黨爆發政治獻金假帳案風波，多筆政治獻金款項被質疑登載不實，民眾黨中評會決議將時任柯文哲競選總幹事的黃珊珊停權3年。民眾黨黨代表選舉日前落幕，黃珊珊派大勝，就在明年1月民眾黨中央委員跟中評委改選前夕，傳出有一股力量在運作幫黃珊珊復權。

謝立功今天受訪指出，黨代表選舉出爐後，有一股力量想要推動黃珊珊復權，幾個月前黨內有經過重要的考量對黃珊珊採取停權處份而非除名，但按造章程規定，同案的（有關政治獻金假帳案）幾個人都是除名而非停權。

謝立功表示，如今黨代表選出新民意，黨主席柯文哲也獲交保出來，接下來如何處理，考驗黨主席的意志，黨章規定到底可不可以復權，應基於民眾黨最大的利益，目前黨章沒有規定復權，中評會、中央委員會要做出這樣的轉變、決定，會讓外界覺得不可思議，更會被質疑民眾黨出爾反爾。

謝立功日前宣布將參選中評委，是否為防止黃珊珊復權。謝立功說，目前沒有看到黨章有修相關規定，民眾黨作為第三勢力的代表，很多人期待是藍綠以外更好選擇，因此未來新任的中央委員、中評委都應去思考如何藉由改革來吸引更多人的支持。

至於是否有人運作在黨代表大會修改黨章讓黃珊珊復權，謝立功表示，需要先看1月19日中央委員選舉結果，現在很多人在換票，相信黨代表自主性很高，為了民眾黨長遠發展，懇請各位黨代表不要放棄堅持理想、莫忘初衷。

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