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「柯文哲沒收賄卻被關4月」 醫師：變成柯最大政治資產
民眾黨主席柯文哲因京華城弊案以及政治獻金案，遭北檢求刑28年6個月，北院裁定交保，有人認為柯文哲政途將中斷，醫師沈政男看法相反，認為一個沒有收賄，卻被胡亂關四個月，就是莫大的政治資產了，怎麼會說柯文哲在政治上沒有機會了。
沈政男說，北檢起訴書說柯文哲自比雍正，其實好幾年前柯文哲就愛玩這樣的角色扮演，當時台北市政府的「軍機處」，是一間一個不大的會議室，是柯文哲他們開晨會的地方，牆上就懸掛著雍正用過的「一堂和氣」幾個字。
沈政男表示，過去很多人都在蹭柯文哲。但現在呢？喔柯文哲，自比雍正，顯然人格如何又如何？一句話就好：你如果是世界名醫，願意撩落去從政嗎？這是何等的犧牲，「眾人皆欲殺，吾意獨憐才」。
有人認為柯文哲的政治生命結束了？這根本搞不清楚狀況！國民黨二〇二八，沒有柯文哲的幫忙，光靠盧秀燕，選得贏賴清德嗎？京華城開發，郝龍斌市長的作法是他的為官之道，柯文哲不願那樣做，如此而已，怎麼會跟著檢調在那邊說，柯市長違法亂紀？
沈政男說，沒有收賄，一審要判十年以上機會不大，而沒被判十年以上刑度，就可參選總統。光是一個沒有收賄，卻被胡亂關四個月，就是莫大的政治資產，怎麼會說柯文哲在政治上沒有機會了？
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