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朱亞虎簡訊「物資依法捐出」扯政治獻金？ 蔡壁如說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如。圖／本報資料照片
民眾黨前立委蔡壁如。圖／本報資料照片

民眾黨主席柯文哲起訴書揭露，民眾黨前立委蔡壁如昨晚接受網路節目訪問時曝，檢方看到朱亞虎傳簡訊「有些物資會依法捐出」，以為是政治獻金要她解釋，批檢方「心裡想的是骯髒的，看她就是賊」。

蔡壁如也批評，起訴書通篇都靠情緒性用語、旁敲側擊來證明，喊話司法「要有幾分證據說幾分話」。

蔡壁如表示，她聽到柯被起訴求刑28.5年後，「癱在椅子上難過到無法言語」，質疑柯到底犯什麼作姦犯科的事要求刑如此久？太超過，調查應講究程序正義，檢調完全沒有，質疑柯的手機是押在地檢署？還是某周刊？才每周編故事。

蔡壁如說，檢調傳她當證人時，從來沒問認不認識威京集團主席沈慶京，快結束時終於問到對鼎越開發前董事長朱亞虎的印象，她只說「花蝴蝶」3字。

蔡壁如說明，朱亞虎過去擔任市府和議會總連絡人，長袖善舞，有天突然跟她自我介紹「很多議員都熟，搞不定的可以打電話」等語，之後常飄到她面前，但她跟朱不是好朋友，公開場合也都是哈拉兩句而已，LINE對話也沒有多少內容。

蔡壁如提到，起訴書有寫到210萬元的政治獻金，檢察官還要她打開LINE，查看與朱亞虎的對話，檢方還恐嚇她要配合，不然就是心裡有鬼，後來一看內容發現沒有，檢方懷疑她換過手機。

蔡壁如還說，疫情期間，朱亞虎曾傳簡訊表示「有些物資會依法捐出」，檢方看到「依法捐出」以為是政治獻金要她解釋。她解釋，擔任立委時還到和平醫院幫忙，她募集到很多隔離衣、洗髮精等物資，收到院長說不要再捐了，後來就捐給台北市政府。檢方硬要她說依法捐出是什麼意思，她認為檢方「心裡想的是骯髒的，看她就是賊」。

京華城 政治獻金 朱亞虎 柯文哲 蔡壁如

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