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黃國昌曝柯文哲「關4個月反應變慢」？ 專家：封閉環境刺激少

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
柯文哲（中）、昨中午步出台北地院時，被發現腳步一度踉蹌差點跌倒。本報資料照片
柯文哲（中）、昨中午步出台北地院時，被發現腳步一度踉蹌差點跌倒。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲京華城弊案起訴，台北地院昨裁定交保，民眾黨立委黃國昌日前表示，柯文哲被關押4個月，「反應真的沒有那麼快了」，專家指出，長期處於這類封閉環境，因缺乏外界刺激，可能導致反應遲滯、語言表達和社交能力下降等情況，應優先恢復生活自理能力，接著是原本社會角色重建，親友等支持系統也扮演重要角色，外界對其關注度、個案自身企圖心等，則都是恢復時間長短的關鍵。

台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴柯文哲，台北地方法院26日召開移審庭，審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保，黃國昌當日晚間在場外發表談話時說，柯被關押4個月，在跟法官對談時，和4個月前相比，反應真的沒有那麼快了，講出來的話也沒有那麼有力氣了；台北地院昨裁定柯文哲3000萬元交保，他昨中午步出台北地院時，被發現腳步一度踉蹌差點跌倒。

台灣社會心理復健協會理事長、職能治療師張自強表示，不特別評論個案，不過如以監獄受刑人，或長期封閉自我的個案來看，長時間少與社會接觸、缺少外界刺激，看到或聽到的人事物變少，且活動也多少會受到限制，導致大的肢體動作，或小的精細動作受影響。

整體而言，這類族群重新接觸外界人事物之後，的確可能出現退化或反應遲滯的現象，口語表達或應對進退也會受到影響，外界也能明顯看出前後差異，覺得老很多、退化很多。

除考量身體是否出狀況，也要觀察心理狀態有無被影響，張自強說，因為減少外界刺激，相關的思考也會減少，或因問視聽覺刺激減少，對於輸入ATN、使用電腦、計算題目等，需要高功能認知的行為，或日常生活能力也會下降。

從復健的角度來看，第一個會希望個案維持正常的日常生活能力，至少基本的進食、穿衣、盥洗等，跟過去相比有沒有不同，如有退化就要優先訓練，才能減少照顧者的負擔；基本生活功能維持後，則要恢復其原先的社會角色，例如原先是老闆、領導者，現在回過頭發現自己無法勝任，就要協助重建。

對於社會角色的重建，張自強指出，要從裝扮做起，因為在封閉環境中，可能因為管理方便等因素，需要統一的髮型、服裝等，當重新回到社會後，可透過觀看過往的照片、影片來協助重建，也可以照鏡子來學習。

當生活能力和社會角色都恢復後，接下來就是怎麼重新與人群接觸，張自強說，因為一陣子沒有接觸人群，第一時間接觸到的時候，一定會有所懼怕，或許沒有到社交恐懼症的程度，但可能講話會變得比較保守，思想也可能變得僵化，因為可能失去對人的信任，講話可能會有所遲疑或保留，能協助重建社交功能的，一定是最親密的伴侶、家人、朋友。

要花多久回到原先的狀態，其中一個關鍵是當事人自己的企圖心，其次是支持系統，旁人會很鼓勵，或勸說平淡過日子就好，都會有影響；社會整體期待也會是一個影響因子，相關討論度高或熱絡，所需時間原則上就會比較短。

民眾黨立委黃國昌（中）日前指出，「（柯文哲）在跟法官對談時，和4個月前相比，反應真的沒有那麼快了」。本報資料照片
民眾黨立委黃國昌（中）日前指出，「（柯文哲）在跟法官對談時，和4個月前相比，反應真的沒有那麼快了」。本報資料照片

京華城 弊案 柯文哲 黃國昌

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