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北檢不滿柯文哲交保提抗告 高院分案審理中…柯3種可能結果曝光
民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率案，遭羈押禁見114天，台北地檢署起訴後移審，台北地方法院召開羈押庭，合議庭裁定3000萬交保、限制住居。柯文哲歷經9小時終於籌足保證金，昨天中午步出台北地院，除了先回金山南路二段住家跟妻子陳佩琪團圓，還驅車南下新竹探望父親。
沒想到重獲自由不到9小時，北檢昨天晚上9點半，因不服法院就柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4名被告具保等裁定，已擬具相關事由，依法向法院提出抗告。另就彭振聲部分，不提抗告。北院昨天晚上11時多，已將北檢抗告理由與本案卷宗送往台灣高等法院。
對此，高院今天指出，抗告採書面審理、不開庭，已受理分案，約早上近11點時已開始閱卷，承辦合議庭會最快今天做出裁定。
合議庭會做出的裁定有三種，包括撤銷地院裁定並發回（發回更裁）、駁回檢察官抗告、或是高院自己做出裁定；但通常都是前兩種情況，極少會由二審法官自為裁定。
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