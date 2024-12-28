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柯文哲交保北檢不服抗告 李彥秀：若駁回政治力不可小覷

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案被訴後，台北地方法院裁定柯3千萬交保，台北地方檢察署不服已提抗告。國民黨立委李彥秀今天表示，若抗告遭駁回，雖不影響日後的司法審判，但社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。圖／國民黨提供
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案被訴後，台北地方法院裁定柯3千萬交保，台北地方檢察署不服已提抗告。國民黨立委李彥秀今天表示，若抗告遭駁回，雖不影響日後的司法審判，但社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。圖／國民黨提供

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案被訴後，台北地方法院裁定柯3千萬交保，台北地方檢察署不服已提抗告。國民黨立委李彥秀今天表示，若抗告遭駁回，雖不影響日後的司法審判，但社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。

李彥秀表示，案件偵查期間，由於諸多事證都需要調查偵訊，法官對於檢方聲押理由的判定，原本就會有比較寬的標準；但是隨著偵查結束，起訴書也將被告罪證攤在陽光下，檢方就必須提出更為強而有力的事證，才能說服法官繼續羈押。另一方面，柯文哲身繫民眾黨未來的存續與發展，缺乏逃亡的動機，再加上「且不得有任何接觸同案被告、證人的行為」的限制，檢方抗告，恐怕需要對院方提出「一刀斃命」的事證。

李彥秀指出，司法必須「只講證據，不講政治」、「只問黑白，不問藍綠」，但是京華城案偵辦期間，媒體與政論節目日以繼夜的當成「天橋說書」的材料，在民眾的心中早已留下「政治偵辦」的刻板印象；檢方起訴後，雖然指控柯文哲收受1500萬元的賄款，但是仍缺乏具體金流的明確事證，如果抗告最後仍遭駁回，雖然不影響日後的司法審判，但是在社會恐怕會持續發酵，後續的政治影響力不可小覷。

李彥秀說，柯文哲雖然在20日寄出「辭黨主席聲明」，但是目前民眾黨對柯文哲的支持始終堅定，「主席沒有第二人選」成為民眾黨的主旋律，「今天柯文哲，明天任何人」在民眾黨基層也繼續發酵，柯文哲續任與否的問題將延後至明年2月28日，如果檢方聲押最終以失敗收場，雖然柯文哲仍難在短期內「滿血復活」，但是蓄積「政治能量」恐怕才是民進黨真正需要擔心的問題。

李彥秀認為，民眾黨因柯文哲而生，柯文哲的支持度也大於民眾黨的政黨認同，柯文哲與民眾黨現階段仍是「母雞小雞」的關係，不論柯文哲是否續任黨主席，仍然對於民眾黨有「實質且關鍵的影響力」，柯文哲的態度與意志仍然是未來三黨合縱連橫的關鍵，相信將近四個月羈押期間，柯文哲應該也有深刻的思考「如人飲水冷暖自知」，對民眾黨與柯文哲而言，恐怕是「迫害越大，反彈也越大」。

京華城案 李彥秀 柯文哲

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