北院不服柯文哲交保提抗告 高院開始閱卷最快今天裁定
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案，遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴，台北地方法院27日凌晨裁定羈押中的5名被告具保，北檢昨天即對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等未認罪被告提抗告。抗告卷宗昨天深夜11點多送進台灣高等法院，高院分案後由法官潘怡華抽中，行政庭長王屏夏為合議庭審判長，已開始閱卷，最快今天將作出裁定。
高院合議庭評議時，並不會傳被告訊問。
北院羈押庭時，柯否認犯罪，批檢察官押人取供，北院裁定柯3千萬元交保、威京集團主席沈慶京4千萬元交保、台北市議員應曉薇1500萬元交保、台北市前副市長彭振聲5百萬元交保，柯競總前財務長李文宗加保8百萬元，最後以1千萬元交保，5人昨天全部完成保釋。
北檢不服法院對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4名被告裁定交保，昨晚間9時30分，向北院提出抗告。北院在整理卷宗後，27日深夜11點多即將抗告狀送給高院。
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