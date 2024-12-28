應曉薇疑雙重國籍 男友：14年前當選就放棄加拿大國籍
台北市議員應曉薇涉京華城案遭起訴，疑因有2本護照，導致辦保程序延宕，遭市議員林亮君指疑有雙重國籍。但應曉薇的男友、助理王尊侃發聲明指出，14年前當選議員就放棄加拿大國籍了，回到家中已經找到當時放棄文件，已交律師事務所處理，後續如有事務所發布聲明再貼文。
台北市議員應曉薇涉京華城案遭起訴，疑因有2本護照，導致辦保程序延宕。民進黨北市議員林亮君今直指應曉薇疑有雙重國籍，有失去議員資格的問題。對此，北市議會表示，議會在議員當選的時候就有發公文通知議員，上任後也請議員填寫議員資料表，都有提醒議員有關雙重國籍的規定。
依內政部函，為避免兼具外國國籍者，擔任民選公職人員之情事發生，中華民國國民兼具外國國籍者如欲擔任民選公職人員，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職日起1年內完成喪失該國國籍及取得證明文件。國民黨台北市黨部表示，應曉薇涉京華城案，黨中央已先將她停權，但不知道應曉薇有雙重國籍。
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