應曉薇交保疑雙重國籍 林亮君：恐失去議員資格

台北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，台北地院昨裁定1500萬元交保，並限制出境、出海、住居。媒體疑因應曉薇有2本護照導致辦保程序延宕。對此，民進黨議員林亮君今指出，應疑有雙重國籍詐領議員薪水，有失去議員資格的問題。對此，應曉薇尚未接電回應。

林亮君說，依照國籍法，擔任我國公職者不得有雙重國籍，必須在就職前放棄外國國籍。如果報導為真，應曉薇14年議員在欺騙中正萬華的選民。

她說，應曉薇其實曾經改名，原名為「應秀萍」。在2010年參選議員時，已經改名為應曉薇，這次交保辦理限制出境作業，移民署發現有第二國護照。

林亮君表示，2008年，國民黨前立委李慶安遭媒體爆出擁有雙重國籍，後來遭到中選會判定當選無效，失去立委資格。李慶安還一度否認有美國籍，並稱美國公民如任他國公職，國籍會被動失效，後來遭到美方打臉。當年李慶安雙重國籍案鬧得這麼大，應曉薇不可能不知道。

林亮君指出，除了得面對違背職務收受賄賂罪及洗錢罪兩條罪名，遭北檢起訴求刑16年6月外，現在應曉薇得先面對雙重國籍，當選無效，失去議員資格的問題。她說，應曉薇這14年來，近3000萬的議員薪水應該要全數吐出。

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