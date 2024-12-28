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京華城案柯文哲等4人交保檢抗告 高院分案審理

中央社／ 台北28日電

京華城柯文哲沈慶京李文宗應曉薇昨天獲交保，北檢不服提抗告，由北院把卷宗送往高院。高院今天表示，已受理分案，承辦合議庭審閱卷宗後將作出裁定。

台北地檢署偵辦京華城及政治獻金案，認定前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，26日依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

台北地方法院26日召開移審庭，昨天裁定柯文哲以3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗除了200萬元外，加保800萬元；均限制出境、出海、住居。

北院另諭知5名被告，除了日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。北檢不服法院就柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4名被告交保裁定，已提出抗告，另就彭振聲部分不提抗告。

北院昨天深夜11時許已將北檢抗告理由與本案卷宗送往台灣高等法院。高院今天指出，已受理分案，承辦合議庭會審閱卷宗後將作出裁定。

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