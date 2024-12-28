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柯文哲奔新竹探病父 「現在盡孝道優先」

聯合報／ 記者林縉明黃羿馨／連線報導

民眾黨主席柯文哲昨天以三千萬元交保，柯文哲昨返回家中約一小時後，隨即與妻子陳佩琪搭車先前往台北看守所領取個人物品，接著前往台大新竹分院探望住院的父親柯承發，柯文哲表示，現在以陪家人、盡孝道為優先。

柯文哲並與柯媽何瑞英、柯妹柯美蘭全家在病房團圓。柯媽表示，「柯文哲看到爸爸都在哭」，心疼兒子瘦很多。

柯文哲曾表示羈押期間讀很多書，疑因看守所燈光昏暗影響視力，柯文哲昨傍晚也被目擊，在柯美蘭陪同下到眼科就診。

柯文哲遭收押期間，柯爸一度病危住進加護病房，後來病情好轉，轉到新竹台大分院，柯文哲昨傍晚抵達醫院，新竹市代理市長邱臣遠陪同，大批媒體守候門外，柯文哲不發一語，神色凝重走進醫院。

柯文哲在病房內約一小時半，離開時面對媒體仍不發一語。有支持者喊「阿北加油」，陳佩琪回應「謝謝」，柯文哲僅點頭致意。

柯媽走出醫院後受訪，有支持者高喊「柯媽加油」，她忍不住情緒哽咽。媒體追問柯文哲被起訴，是否覺得委屈？柯媽說「不要說這些啦！」隨即由柯文哲弟弟陪同離開。

由於柯文哲遭到限制住居，所以無法在新竹過夜，必須返回台北市的住處。

京華城 柯文哲

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柯文哲傍晚回新竹探望住院柯爸 柯媽已在病房等候團圓

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