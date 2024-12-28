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新聞眼／白營救亡圖存 須甩一人政黨

聯合報／ 本報記者陳洛薇

關押一一三天，民眾黨主席柯文哲昨「重見天日」，情緒激動強調自己不可能逃亡，還說「我如果跑了，台灣民眾黨就毀了，我絕對不會幹這種事。」柯文哲所言不假，民眾黨支持度自柯出事後一路崩跌，全黨因柯而起因柯而落，走不出「一人政黨」的宿命。

北檢在起訴書逐一披露柯文哲的募款手法令人瞠目結舌，但柯文哲一律推稱，這些是灰色地帶，講不清。民眾黨全黨也捍衛黨主席，為柯的清白背書，痛批北檢羅織罪名。這些「灰色地帶」理不清，足以讓柯文哲清廉人設崩毀，柯文哲可以控訴政治辦案、司法謀殺，卻不能不對他的支持者和社會大眾交代清楚。

民眾黨和柯文哲能崛起成為第三勢力，因其核心理念是公開透明、超越藍綠和清廉，柯文哲說過：「貪汙來自縱容」、「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來，降低欲望最好的方式，就是不要賺那麼多錢，降低競選費用，也有助於台灣政治清廉化」，但現實中他的做法，完全與他宣示的理念背道而馳。

柯文哲成立民眾黨，以清廉勤政為口號，樹立政壇「小清新」，十年政治路順風順水，一路朝競選總統的目標邁進，在今年大選吸納不滿藍綠的選民，讓小草變森林，成左右藍綠的第三大黨。

柯文哲對小草運動很自豪，他曾以雁行理論說「天上的鳥會朝同一方向飛，海裡的魚也游同一方向」，有人帶頭群眾就會跟隨。但他的帶領讓民眾黨大起大落，一人起全黨興，一人毀全黨衰。

柯文哲遭求處重刑，黨員高喊「柯文哲不會拿錢」，但悲憤控訴迫害不能搶救自家主席，也無法阻止支持者流失。民眾黨要力挽小草，黨核心價值就不能崩壞，柯文哲的官司要自己面對，而民眾黨要先救亡圖存，才能谷底反彈，否則民眾黨終究還是柯文哲的一人政黨。

京華城 柯文哲

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