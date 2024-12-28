綠委：政治辦案標籤 民進黨硬傷

民眾黨主席柯文哲起訴後交保，政治效應發酵。民進黨人士說，相信司法只問「證據」不問「顏色」，但社會上已對柯案貼上政治辦案標籤，近日輿情顯示，中間選民相當比例認為「柯文哲有貪汙」、「民進黨也有政治力介入」，兩者聲音並存，可能進一步凝聚民眾黨支持者內部向心力，這對民進黨要搶攻白營流動選票不利。

一位南部民進黨立委指出，昨天回到選區，很多人都在問「網路社群盛傳，沈慶京一千五百萬疑似賄款，北檢根本沒找到金流」究竟怎麼回事？明顯感受到北檢金流方面證據力受質疑，成為了影射民進黨政治辦案硬傷。由於該論述簡單易懂，在基層快速傳播，對綠營已經造成不小傷害，相關效應不可輕忽。

台北市前市長郝龍斌表示，檢方以圖利罪起訴柯文哲，京華城容積率百分之三九二在柯手裡允許提高到百分之五六○，拿監察院背書，就算這部分沒有爭議，容積率從百分之五六○提升至百分之八四○，給予百分之廿容積獎勵，百分之卅容積轉移以四十四億元購買，圖利罪絕對成立，但用收賄起訴，證據薄弱。

針對藍白競合，郝龍斌說，藍白脣亡齒寒，民進黨政治辦案柯文哲，可能也政治追殺國民黨，未來藍白合作應要加強。

民進黨人士說，根據目前輿情顯示，政治辦案的標籤一但被貼上，勢必進一步凝聚民眾黨支持者內部向心力，未來藍白更可能以此為最大公約數，成為在野陣線聯手攻擊執政黨標的。

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