民眾黨走向集體決策？ 黨內人士建議：柯文哲任榮譽主席

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案遭起訴，台北地院昨裁定交保。民眾黨終於等到柯文哲「回歸」，全黨士氣大振，但柯文哲後續還要面臨官司問題；黨內人士直言，民眾黨若要東山再起，勢必要從一人政黨走向集體決策，才能有新氣象、再出發。

柯文哲一手創立的民眾黨，創黨以來訴求公開透明、清廉等主張；但辦京華城弊案、政治獻金案，讓柯文哲清廉形象破功，部分黨員、支持者感到失望離開民眾黨。但民眾黨對外始終表達堅信柯文哲清白，認定是執政黨追殺政敵，政治迫害，並成立中央緊急應變小組，採取集體決策模式，讓民眾黨維持正常運作。

黨內人士認為，柯文哲雖然交保獲釋，但應該給予柯多一些時間陪伴家人，且柯文哲後續還要面臨官司訴訟，應該讓柯文哲持續處於請假狀態，多給柯文哲一點時間處理好官司問題；至於黨務問題，柯文哲可以指派代理主席或是增設副主席協助，展現民眾黨重新開始的決心。

該名人士表示，這次危機也是民眾黨的轉機，民眾黨可以趁著這個時間點擺脫一人政黨的標籤，讓整個黨務運作走向集體決策，而不是只貫徹柯文哲意志，才能讓外界看到民眾黨想要脫胎換骨的態度，柯文哲則可以轉型為榮譽主席，依舊是民眾黨的精神領袖。

民眾黨中央委員、中央評議委員將在明年一月改選，黨內各派系檯面下積極布局，恐怕又會掀起一波黨內互鬥的局面。另一位黨內人士說，如何在各派系躍躍欲試下，避免黨內選舉傷了和氣跟團結，考驗柯文哲以及黨內的智慧與決策，民眾黨中央權力核心何如改組，攸關未來能否從谷底攀升，站穩第三勢力龍頭的地位。

民眾黨立法委員黃珊珊則表示，「阿北回家，這場仗現在才開始」。

民眾黨創黨元老蔡壁如昨表示，理論上希望柯文哲繼續擔任黨主席，他是民眾黨精神領袖，也是最大公約數。

蔡壁如說，柯文哲出來可以帶領大家，但在民眾黨低迷的時刻，她想回到黨內，跟大家團結在一起，共商二○二六民眾黨如何往前走；蔡壁如表示，她會按正常程序進入民眾黨中央委員會，對內尋求團結，對外繼續爭取應援。

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