聽新聞
0:00 / 0:00
檢問雍正年羹堯對話 蔡壁如抗議無關案情
民眾黨主席柯文哲起訴書揭露，柯文哲的行動硬碟內有「雍正帝」、「年羹堯」等字眼。中市府前顧問蔡壁如昨表示，柯文哲喜歡用歷史比喻，過去在台大醫院常這樣開玩笑，檢察官拿這個問她，她抗議與案情無關。
蔡壁如已請辭獲准。台中市長盧秀燕昨表示，蔡與民眾黨有不可救藥的感情，堅持請辭，尊重蔡的意願。
蔡壁如受訪說，柯文哲喜歡用歷史的比喻，「雍正、年羹堯這些話，以前在台大醫院，他就常用這個開玩笑」，十幾、廿年來彼此的對話就是這樣。
蔡壁如說，檢方證據力太虛弱無力，沒有一刀畢命的證據，用旁敲側擊佐證方式問話；她去當二次證人，分別花十二小時、八小時，都是問生活瑣事、與案情無關。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言