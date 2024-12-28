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檢問雍正年羹堯對話 蔡壁如抗議無關案情

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

民眾黨主席柯文哲起訴書揭露，柯文哲的行動硬碟內有「雍正帝」、「年羹堯」等字眼。中市府前顧問蔡壁如昨表示，柯文哲喜歡用歷史比喻，過去在台大醫院常這樣開玩笑，檢察官拿這個問她，她抗議與案情無關。

蔡壁如已請辭獲准。台中市長盧秀燕昨表示，蔡與民眾黨有不可救藥的感情，堅持請辭，尊重蔡的意願。

蔡壁如受訪說，柯文哲喜歡用歷史的比喻，「雍正、年羹堯這些話，以前在台大醫院，他就常用這個開玩笑」，十幾、廿年來彼此的對話就是這樣。

蔡壁如說，檢方證據力太虛弱無力，沒有一刀畢命的證據，用旁敲側擊佐證方式問話；她去當二次證人，分別花十二小時、八小時，都是問生活瑣事、與案情無關。

京華城 柯文哲

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