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柯文哲謀「屯田計畫」？北市前產發局長：沒聽過
民眾黨主席柯文哲的起訴書揭露柯曾利用北市府補助新創事業，要求時任產發局長林崇傑投資民眾黨「屯田計畫」中北市的屯田企業子公司。林崇傑昨說，他在產發局長任內，從來沒有聽說過「屯田計畫」，也沒人來申請過。
北檢起訴書指柯文哲二○二○年二月五日決定成立基金管理公司，取民眾黨眾志成城之意，創設眾城公司，擬透過柯文哲政治實力，募集廿億元投資款，再由眾城公司轉投資「屯田企業控股公司」，並由屯田企業投資民眾黨黨員廣設各屯田企業子公司。
檢方指出，柯文哲計畫要求林崇傑利用北市府補助新創事業，投資北市屯田企業子公司，希望獲北市府資源挹注，眾城公司則向各子公司收取管理費並管理，即「屯田計畫」。
林崇傑說，他在產發局長任內從未聽過屯田計畫，也沒人來申請過，台北市的產業發展獎勵及補助審議委員會是獨立運作，從來沒有人交代委員去照顧哪個案子、什麼案子須通過。「把我扯進來是莫名其妙」。
北市產發局表示，查無屯田企業控股公司。
台北市長蔣萬安則表示，他會要求產發局對各項獎補助計畫一定要依法、依規，照嚴謹程序審查，一定會做好各項獎補助的把關。
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