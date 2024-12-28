聽新聞
0:00 / 0:00

法界人士：柯文哲無一刀畢命收賄事證

聯合報／ 記者蕭雅娟曾健祐王聖藜張宏業蔣永佑／連線報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲京華城與政治獻金案，前天起訴十一人，但檢方起訴柯文哲收賄證據似乎薄弱，以致法院裁定交保，法界人士指出，柯文哲收賄部分確實未達「一刀畢命」強度，要說服法官接續羈押本身就有難度。

法界人士說，偵查期間聲押的強制處分庭，法官在決定是否羈押的寬度，本來就比偵結移審後的延押庭來得高，因為偵查期間證據不明、多待調查釐清，但偵結移審後證據已攤開，甚至調查完畢，被告要繼續串證影響後續審判相對較低。

至於法官決定接押與否，會不會受外界輿論、政治考量等因素，有司法官認為不能完全排除，但重點還是該回歸案件、卷證本身，加上接押的合議庭已經負責承審，沒必要也不可能做出對自己未來審判不利的決定，因此為了政治壓力而放人機率微乎其微，羈押與否還是看證據。

柯文哲等五名在押被告前天移審法院，經過六小時以上的檢辯攻防，合議庭昨天凌晨裁定五名在押被告全數交保，親友團昨天中午前帶錢辦保，其中應曉薇疑有兩本護照，辦理限制出境出海程序竟長達三個多小時，北院訂本月三十一日調查此事。

柯文哲三千萬元交保，從裁定到籌到錢長達九小時，由於法院限制柯文哲與案件相關證人接觸，柯文哲有所顧慮，改由立委黃國昌妻子高翔出面當保人。交保五百萬的北市前副市長彭振聲籌錢速度最快，律師團聽聞交保，十分鐘內火速拿出五百萬元。

威京集團主席沈慶京聽聞四千萬元交保後說，因財產遭扣押沒有什麼錢，二千萬元可以，但親友同樣湊錢到位完成辦保。沈慶京在接押庭否認行賄，強調「怎麼會應曉薇給這麼多錢、柯文哲這麼少？」他給應曉薇的是慈善捐款。

柯文哲大帳房李文宗偵查期間交保二百萬元，法院再加保八百萬，由妻子與律師帶現金辦保。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲交保3千萬回家「不到9小時」 台北地檢署提抗告

柯媽自爆「柯文哲探望柯爸都在哭」心疼兒子變瘦了

雙重國籍？應曉薇1500萬交保拖超久 傳手握2本護照

太太高翔擔任柯文哲具保人 黃國昌：要找信任的人

相關新聞

柯文哲3千萬元交保 北檢即時抗告

民眾黨主席柯文哲被控在京華城容積率案中收賄、侵占政治獻金羈押禁見一一四天，檢方起訴後移審，台北地方法院召開羈押庭，柯否認...

新聞眼／政治辦案？就看北檢查林欽榮力道

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率收賄與侵占政治獻金遭起訴，但不只柯文哲要被審判，北檢起訴也是接受檢驗的開始，外界質疑柯文哲...

沈慶京否認行賄 指林欽榮白手套勒索

威京集團主席沈慶京被控為京華城容積案賄賂台北市議員應曉薇、前市長柯文哲，沈慶京在移審庭上否認行賄，並兩度談及曾遭台北市前...

法界人士：柯文哲無一刀畢命收賄事證

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城與政治獻金案，前天起訴十一人，但檢方起訴柯文哲收賄證據似乎薄弱，以致法院裁定交保，...

柯文哲謀「屯田計畫」？北市前產發局長：沒聽過

民眾黨主席柯文哲的起訴書揭露柯曾利用北市府補助新創事業，要求時任產發局長林崇傑投資民眾黨「屯田計畫」中北市的屯田企業子公...

檢問雍正年羹堯對話 蔡壁如抗議無關案情

民眾黨主席柯文哲起訴書揭露，柯文哲的行動硬碟內有「雍正帝」、「年羹堯」等字眼。中市府前顧問蔡壁如昨表示，柯文哲喜歡用歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。