法界人士：柯文哲無一刀畢命收賄事證

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城與政治獻金案，前天起訴十一人，但檢方起訴柯文哲收賄證據似乎薄弱，以致法院裁定交保，法界人士指出，柯文哲收賄部分確實未達「一刀畢命」強度，要說服法官接續羈押本身就有難度。

法界人士說，偵查期間聲押的強制處分庭，法官在決定是否羈押的寬度，本來就比偵結移審後的延押庭來得高，因為偵查期間證據不明、多待調查釐清，但偵結移審後證據已攤開，甚至調查完畢，被告要繼續串證影響後續審判相對較低。

至於法官決定接押與否，會不會受外界輿論、政治考量等因素，有司法官認為不能完全排除，但重點還是該回歸案件、卷證本身，加上接押的合議庭已經負責承審，沒必要也不可能做出對自己未來審判不利的決定，因此為了政治壓力而放人機率微乎其微，羈押與否還是看證據。

柯文哲等五名在押被告前天移審法院，經過六小時以上的檢辯攻防，合議庭昨天凌晨裁定五名在押被告全數交保，親友團昨天中午前帶錢辦保，其中應曉薇疑有兩本護照，辦理限制出境出海程序竟長達三個多小時，北院訂本月三十一日調查此事。

柯文哲三千萬元交保，從裁定到籌到錢長達九小時，由於法院限制柯文哲與案件相關證人接觸，柯文哲有所顧慮，改由立委黃國昌妻子高翔出面當保人。交保五百萬的北市前副市長彭振聲籌錢速度最快，律師團聽聞交保，十分鐘內火速拿出五百萬元。

威京集團主席沈慶京聽聞四千萬元交保後說，因財產遭扣押沒有什麼錢，二千萬元可以，但親友同樣湊錢到位完成辦保。沈慶京在接押庭否認行賄，強調「怎麼會應曉薇給這麼多錢、柯文哲這麼少？」他給應曉薇的是慈善捐款。

柯文哲大帳房李文宗偵查期間交保二百萬元，法院再加保八百萬，由妻子與律師帶現金辦保。

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