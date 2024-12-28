柯文哲3千萬元交保 北檢即時抗告

民眾黨主席柯文哲被控在京華城容積率案中收賄、侵占政治獻金羈押禁見一一四天，檢方起訴後移審，台北地方法院召開羈押庭，柯否認犯罪，批檢察官押人取供，合議庭昨凌晨裁定柯三千萬元交保，柯九小時籌錢辦保，結束牢獄生活，北檢不服已提出抗告。

沈慶京、應曉薇等五人都完成保釋

另四名在押被告威京集團主席沈慶京裁定四千萬元交保、台北市議員應曉薇一千五百萬元交保、台北市前副市長彭振聲五百萬元交保，柯競總前財務長李文宗加保八百萬元，最後以一千萬元交保，五人昨天全部完成保釋。北檢不服法院對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等四名被告裁定交保，已於昨晚間九時三十分，向法院提出抗告，只有對彭振聲不提抗告。

柯文哲涉京華城容積率與政治獻金四大案，不法所得九三七一萬元，檢方起訴柯文哲求刑廿八年六月。

柯：闢室密談京華城典型臆測

柯文哲在接押庭否認犯罪，控訴檢方指他與沈慶京闢室密談京華城是「典型臆測」，也否認寫便條紙命令秘書「橘子」許芷瑜潛逃出國，雖然三名蒞庭檢察官強烈建議續押，但合議庭仍裁定交保。

裁定指出，柯文哲雖否認違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信罪，卻涉犯十年以上重罪，收賄款項高達數千萬元，且使京華城公司圖得百億不法利益，依檢方所提撕碎字條等證據，有羈押事由；檢察官雖控許芷瑜逃亡，卻未指出許女涉案情節，裁定柯以三千萬元交保，限制住居，即日起限制出境、出海，不得有任何接觸同案被告、證人的行為，若有違反情事，都可能構成再羈押理由。

法官列舉證人有台中市政府前顧問蔡壁如、基隆市副市長邱佩琳、基隆市長謝國樑等，由於柯妻陳佩琪及部分黨工仍有案在身，為免裁定生波、影響柯與家人相處，法院稍晚補充裁定「除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為」，替柯與陳佩琪接觸與從事黨務解套。

法院內外擠滿群眾喊主席加油

柯文哲在黨工簇擁下走出法院，法院內外擠滿群眾吶喊「主席加油」，許多小草在北檢一百公尺外聚集，柯文哲搖下車窗向小草揮手致意。返回住家後，先在家門前跨火爐去霉運，柯語帶哽咽說，「我還是相信自己不是那種圖利、貪汙、違法的人」，但遇到這種風風雨雨，表示人生還是有地方要檢討改進。他對民眾黨有責任，絕對不可能冒著讓民眾黨陷入危機的風險逃亡，請司法給當事人充分時間，釐清真相。

民眾黨：用蒼白證據羅織大罪

柯文哲交保前，民眾黨透過柯文哲臉書表示，檢方將沈慶京某個時間提領的現金，湊出接近一五○○的數字，指控成行賄，卻沒有任何收受的時間地點，用蒼白無力的證據羅織巨大罪名，查了四個月，問了八十位以上證人，編派故事，在檢方的起訴書裡，也證明「橘子」根本不是什麼大帳房。

至於三千萬元交保金來源，民眾黨立委黃國昌說，柯文哲是公私分明的人，不會希望用黨的錢去交保。三千萬是一群默默支持民眾黨的朋友群策群力，希望民眾黨能拓展第三勢力。

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