新聞眼／政治辦案？就看北檢查林欽榮力道

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率收賄與侵占政治獻金遭起訴，但不只柯文哲要被審判，北檢起訴也是接受檢驗的開始，外界質疑柯文哲收賄金流證據薄弱，加上「橘子」許芷瑜角色不清楚，以致法院裁定柯文哲三千萬元交保；如今威京集團主席沈慶京自爆曾遭高雄市副市長林欽榮索賄，北檢應拿出查辦柯案的力道，用同樣強度追查此案，以免落下政治辦案口實。

北檢過去四個月與柯文哲肉搏鬥智，但起訴書顯示「某時地親自收受1500萬」，沒有金流與具體人時地，關鍵收賄物證還是excel檔，檢方依柯文哲在大選傳訊息給黃珊珊說「小沈已給過」，藉此推論有收賄，讓當事人與律師團難以信服。若此簡訊是收賄證據，檢方也應追究黃珊珊是否合謀？

從十萬字起訴書來看，柯文哲處理京華城案明顯涉及圖利，這點毫無疑問，但檢察官起訴柯文哲收賄，在許芷瑜未到案情況下，無法找到有力的致命證據。檢方認定柯文哲收賄一七一○萬元，但鼎越開發卻能獲得一二一億巨額利益，對價關似乎不合理；相對市議員應曉薇收受五二五○萬元賄款，柯文哲的實質影響力難道僅值一七一○萬？

北檢過去四個月大陣仗偵辦京華城案，但並未斬獲太多金流證據，如今沈慶京在移審庭上否認行賄柯文哲，反而咬出兩度遭林欽榮（前台北市副市長）透過「白手套」勒索，北檢雖然已分案偵辦，並於先前偵辦京華城圖利案時傳喚過林欽榮，但看不出有何強力偵查作為，力道與企圖心遠不如日以繼夜查辦柯案。

北檢以撒天羅地網之姿、派各路菁英查柯文哲案，還用十萬字起訴書鉅細靡遺詳述柯文哲各種政治醜態，接下來外界也會看，北檢是否也會認真偵查林欽榮，否則就是坐實了「看顏色辦案」的這把椅子。

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