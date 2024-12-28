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新聞眼／政治辦案？就看北檢查林欽榮力道

聯合報／ 本報記者張宏業
威京集團總裁沈慶京數度在庭訊中指控當年任台北市副市任的林欽榮找「白手套」索賄，現任高雄副市長林欽榮（前排左一）表示不再回應，強調不實指控一定提告到底。圖／高市都發局提供
威京集團總裁沈慶京數度在庭訊中指控當年任台北市副市任的林欽榮找「白手套」索賄，現任高雄副市長林欽榮（前排左一）表示不再回應，強調不實指控一定提告到底。圖／高市都發局提供

民眾黨主席柯文哲京華城容積率收賄與侵占政治獻金遭起訴，但不只柯文哲要被審判，北檢起訴也是接受檢驗的開始，外界質疑柯文哲收賄金流證據薄弱，加上「橘子」許芷瑜角色不清楚，以致法院裁定柯文哲三千萬元交保；如今威京集團主席沈慶京自爆曾遭高雄市副市長林欽榮索賄，北檢應拿出查辦柯案的力道，用同樣強度追查此案，以免落下政治辦案口實。

北檢過去四個月與柯文哲肉搏鬥智，但起訴書顯示「某時地親自收受1500萬」，沒有金流與具體人時地，關鍵收賄物證還是excel檔，檢方依柯文哲在大選傳訊息給黃珊珊說「小沈已給過」，藉此推論有收賄，讓當事人與律師團難以信服。若此簡訊是收賄證據，檢方也應追究黃珊珊是否合謀？

從十萬字起訴書來看，柯文哲處理京華城案明顯涉及圖利，這點毫無疑問，但檢察官起訴柯文哲收賄，在許芷瑜未到案情況下，無法找到有力的致命證據。檢方認定柯文哲收賄一七一○萬元，但鼎越開發卻能獲得一二一億巨額利益，對價關似乎不合理；相對市議員應曉薇收受五二五○萬元賄款，柯文哲的實質影響力難道僅值一七一○萬？

北檢過去四個月大陣仗偵辦京華城案，但並未斬獲太多金流證據，如今沈慶京在移審庭上否認行賄柯文哲，反而咬出兩度遭林欽榮（前台北市副市長）透過「白手套」勒索，北檢雖然已分案偵辦，並於先前偵辦京華城圖利案時傳喚過林欽榮，但看不出有何強力偵查作為，力道與企圖心遠不如日以繼夜查辦柯案。

北檢以撒天羅地網之姿、派各路菁英查柯文哲案，還用十萬字起訴書鉅細靡遺詳述柯文哲各種政治醜態，接下來外界也會看，北檢是否也會認真偵查林欽榮，否則就是坐實了「看顏色辦案」的這把椅子。

京華城 柯文哲

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