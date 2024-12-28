柯文哲交保北檢提抗告 民眾黨批司法公信力掃地

中央社／ 台北27日電

民眾黨主席柯文哲今天交保返家，北檢今晚對柯文哲等人提抗告。民眾黨指出，柯文哲不可能冒著風險逃亡，若檢方沒提出更多具體符合羈押要件，執意抗告，除了社會大眾難以接受，將使司法公信力再次掃地。

台北地檢署審理京華城案、政治獻金案，昨天依貪污等罪起訴前台北市長柯文哲等11人，並將5名在押被告移審台北地院。北院今天凌晨裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，並限制出境、出海、住居；威京集團主席沈慶京、前台北市長辦公室主任李文宗、國民黨台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲交保。

不過台北地檢署表示，晚間9時30分已對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人交保裁定提出抗告，彭振聲部分不抗告。

民眾黨晚間透過聲明指出，昨天深夜的接押庭，檢方用空洞無力、東拼西湊的方式，在全國面前上演政治辦案的戲碼，重創司法威信。

民眾黨指出，柯文哲深知自己對民眾黨及第三勢力的責任，不可能冒著風險逃亡，讓民眾黨陷入危機。而過去檢方濫權提訊，沒有傳票就將柯文哲帶走；昨日接押庭上，柯文哲明確向法官說明，若按照標準程序絕對配合偵辦。

民眾黨指出，法官於法庭上諭知已明確表示，檢方並未指出同案被告許芷瑜的涉案情節，證人也都已傳訊，相關事實晦暗不明的風險已降低，顯示已無持續羈押事由。

民眾黨強調，羈押是侵害人權的做法，柯主席已經被關押4個月，應該給予柯文哲及其辯護律師對等的武器來為自己公平辯駁；若檢方沒有提出更多具體符合羈押要件，執意抗告，除了社會大眾難以接受以外，更將讓早已被踐踏到千瘡百孔的司法，再次公信力掃地。

京華城 柯文哲

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