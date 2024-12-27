民眾黨4問北檢 再批黨檢媒一家親打擊政敵

民眾黨主席柯文哲今天以3000萬元交保，民眾黨晚間在臉書表示，什麼叫做囂張、目無法治？什麼叫做黨檢媒一家親打擊政敵？今天鏡週刊 毫無羞恥、大喇喇在大街上大發特發、所謂「柯文哲案全紀錄」的特刊，就是鐵的證明。

民眾黨在臉書表示，這是一份媒體自甘墮落、甘為當權者鷹犬的一份全紀錄。這是一份鏡週刊自證己罪、昭告天下台灣司法的「偵查不公開 」是個笑話、向全世界證明北檢圖利鏡週刊的全記錄。看完北檢的起訴書，如同重讀一次鏡週刊。兩份高達87趴相似度的文書，到底是誰抄誰的，已經難以分辨。這真的是台灣司法和媒體的最大悲哀。

民眾黨表示，就在北檢極其空泛、天馬行空的起訴書橫空出世後，全國民眾也同步見證，檢方如何無視「傳聞法則 」(hearsay rule)，將聽來的東西通通當成證據。北檢的檢察官聲稱，有一位柯文哲市長辦公室的秘書，施壓都發局的某一位公務員，但四個月來他們找了80多位證人連番訊問，卻查不出這位關鍵秘書，北檢查不出來的，就請鏡週刊努力了。

民眾黨說，「這是最黑暗的時候，但我們終於看見有良心的法律人與民團挺身而出」。民間司法改革基金會今日發出靈魂拷問，要求台北地檢署、台灣高等檢察署、法務部盡速回應對於柯文哲案件偵辦過程中，明顯違反偵查不公開 ，誰要負責？以補救司法公信。

民眾黨「四問北檢」，請北檢回答：為何媒體可於偵查階段中，取得僅有內部辦案人員可獲得之資訊（如：證人陳述、證物內容）？且上述遭洩漏的偵查秘密，為何皆由鏡週刊獨家取得？

請北檢回答：鏡週刊聲明稱：「各媒體的司法記者均可依規定持門禁卡自由進出北檢進行採訪。」請問偵辦柯文哲案期間，記者是否仍可持門禁卡進出北檢採訪？得自由進出的範圍如何？

請北檢回答：是否承認本案確有洩密之情形發生？若有，北檢檢察長如何負責？

除了司改會的質疑，民眾黨表示，「我們更要為維護司法程序正義提問」，請問北檢一開始要提訊羈押禁見中的柯文哲時，竟可不開傳票，直接到舍房門口「 #提人」!直接抓走，讓柯文哲主席有至少四次在毫無心理準備、律師匆忙趕至的狀況下突襲開庭，還是同房舍友告知，他才知道自己有獲得傳票的權力，北檢押人取供還不夠、還在看守所裡繼續剝奪柯文哲的司法人權，簡直邪惡至極。

民眾黨表示，透過柯文哲遭司法政治追殺的經歷，號稱「天下第一組」的八位北檢檢察官，已經華麗變身為賴清德總統的天下第一打手，未來前途不可限量。可是全民不會忘記，八位檢察官的仕途是以摧毀台灣司法信譽所換來的。「今天是柯文哲，明天會是誰呢？」

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