募款籌措柯文哲交保金 柯美蘭挨批缺乏法治觀念
前台北市長柯文哲涉政治獻金等案以3000萬元交保，民進黨竹市議員曾資程說，柯文哲妹妹柯美蘭在群組募款缺乏法治觀念，民眾黨竹市黨部說，得知後溝通停止，能體諒著急心情。
柯文哲妹妹柯美蘭今天上午陸續在多個LINE群組號召支持者到中央黨部捐款，盼籌措柯文哲的交保金，柯美蘭在LINE群組中說，她已到中央黨部捐款，並備註柯文哲交保用，盼幫忙。
曾資程告訴中央社記者，台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲涉嫌圖利，遭依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，甚至對柯文哲求刑合計28年6月、併科新台幣5000萬元罰金。
對柯美蘭在群組募款行為，曾資程說，因柯美蘭在群組對話遭截圖外流，引起各界質疑，試想未來若判決定讞，難道相關罰金也要透過民眾黨的政治獻金專戶，向支持者募款支應，這是缺乏法治觀念與道德感。
對此民眾黨新竹市黨部主委李國璋接受媒體訪問表示，中央黨部知情後，已與柯美蘭溝通並暫停捐款行為，中央黨部體諒柯美蘭著急心情，此事是柯美蘭個人行為。
前台北巿長柯文哲涉京華城及政治獻金案遭起訴，台北地院裁定3000萬元交保停押，今天下午接近1時辦保完成。
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