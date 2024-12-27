快訊

「意圖製造暴亂」戒嚴案首位 南韓檢方起訴前國防部長金龍顯

募款籌措柯文哲交保金 柯美蘭挨批缺乏法治觀念

中央社／ 新竹市27日電

前台北市長柯文哲涉政治獻金等案以3000萬元交保，民進黨竹市議員曾資程說，柯文哲妹妹柯美蘭在群組募款缺乏法治觀念，民眾黨竹市黨部說，得知後溝通停止，能體諒著急心情。

柯文哲妹妹柯美蘭今天上午陸續在多個LINE群組號召支持者到中央黨部捐款，盼籌措柯文哲的交保金，柯美蘭在LINE群組中說，她已到中央黨部捐款，並備註柯文哲交保用，盼幫忙。

曾資程告訴中央社記者，台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲涉嫌圖利，遭依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，甚至對柯文哲求刑合計28年6月、併科新台幣5000萬元罰金。

對柯美蘭在群組募款行為，曾資程說，因柯美蘭在群組對話遭截圖外流，引起各界質疑，試想未來若判決定讞，難道相關罰金也要透過民眾黨的政治獻金專戶，向支持者募款支應，這是缺乏法治觀念與道德感。

對此民眾黨新竹市黨部主委李國璋接受媒體訪問表示，中央黨部知情後，已與柯美蘭溝通並暫停捐款行為，中央黨部體諒柯美蘭著急心情，此事是柯美蘭個人行為。

前台北巿長柯文哲涉京華城及政治獻金案遭起訴，台北地院裁定3000萬元交保停押，今天下午接近1時辦保完成。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲交保3千萬回家「不到9小時」 台北地檢署提抗告

柯媽自爆「柯文哲探望柯爸都在哭」心疼兒子變瘦了

太太高翔擔任柯文哲具保人 黃國昌：要找信任的人

柯文哲傍晚回新竹探望住院柯爸 柯媽已在病房等候團圓

相關新聞

民眾黨4問北檢 再批黨檢媒一家親打擊政敵

民眾黨主席柯文哲今天以3000萬元交保，民眾黨晚間在臉書表示，什麼叫做囂張、目無法治？什麼叫做黨檢媒一家親打擊政敵？今天...

柯文哲交保3千萬回家「不到9小時」 台北地檢署提抗告

民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案，遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴，台北地方法院昨漏夜開移審庭近5小時，今裁定柯...

柯文哲涉挪眾望基金會捐款付薪 周榆修月領12萬

前台北市長柯文哲涉政治獻金等案遭起訴。起訴指出，柯文哲涉挪用眾望基金會捐款827萬餘元支付薪水，曾因人事費過高遭北市社會...

辦保才發現應曉薇有2本護照？ 法院：下周二開庭調查

台北市議員應曉薇被訴在京華城案收賄羈押禁見，裁定1500萬元交保，應女遲至下午4點才辦保完成；台北地院表示，應女辦保速度...

柯媽自爆「柯文哲探望柯爸都在哭」心疼兒子變瘦了

民眾黨主席柯文哲今交保回台北住家後，下午5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，柯媽何瑞英和胞妹柯美蘭...

雙重國籍？應曉薇1500萬交保拖超久 傳手握2本護照

台北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，台北地院今天裁定1500萬元交保，並限制出境、出海、住居。媒體報導，疑因應曉薇有2本護照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。