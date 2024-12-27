柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告
民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率等案，遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴，台北地方法院昨漏夜開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，柯於近下午1時許具保重獲自由。今晚9時許，台北地檢署對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等未認罪被告具保裁定，提出抗告。
北檢今晚指出，本署檢察官不服法院就柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4名被告具保等裁定，已擬具相關事由，依法於今（27）日晚間9時30分許，向法院提出抗告。另就彭振聲部分，不提抗告。
柯文哲在台北地方法院否認犯行，被查扣硬碟是記錄裡有關「小沈」、「1500」等資料不是他親自記帳的，「不能說每一分資料都是我做的」。
檢方起訴，今年八月底搜索柯的辦公處所撿獲柯撕碎的便條紙，拼湊還原後顯示便條紙上載有「晶華→orange 出國」文字，「橘子」許芷瑜果然搭機赴日本未歸。檢方認為，「橘子」逃亡通緝中，柯應續押。柯文哲則認為檢方編故事，便條紙是隨手寫卻被扭曲「我絕對沒有告訴我的秘書去做什麼」。
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