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柯文哲涉挪眾望基金會捐款付薪 周榆修月領12萬

中央社／ 台北27日電
民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報系資料照片
民眾黨秘書長周榆修。圖／聯合報系資料照片

前台北市長柯文哲涉政治獻金等案遭起訴。起訴指出，柯文哲涉挪用眾望基金會捐款827萬餘元支付薪水，曾因人事費過高遭北市社會局糾正，時任基金會主任周榆修每月薪資12萬元。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴，共求刑28年6月。

檢方查出，柯文哲與時任競選總部財務長李文宗明知眾望基金會章程載明以辦理台北市社會福利（關懷）為目的，涉嫌將民眾對眾望基金會的捐款挪用供柯文哲聘請周榆修、民眾黨發言人戴于文等13名員工，但實際工作內容是處理柯文哲總統選舉相關活動及後續黨務活動。

起訴指出，眾望基金會設立地址即為柯文哲的競選辦公室，員工多從事柯文哲的選務活動，其名片上印有「柯文哲辦公室」等文字，僅於基金會辦理活動時才暫停選務工作，短暫投入基金會活動。眾望基金會成立後，因辦理的公益活動過少、人事費過高，曾遭到台北市社會局糾正。

檢察官統計，自民國111年12月至今年8月期間，柯文哲等人涉挪用眾望基金會款項新台幣827萬1095元，以支付13名員工薪資；眾望基金會員工每人每月薪資不等，約落在新台幣4萬5000元到12萬元的範圍之間。

起訴指出，原為台北市社會局長的周榆修於112年初轉任眾望基金會主任，自基金會每月領薪資12萬元；柯文哲秘書黃心緗原為民眾黨代表，同年3、4月至基金會任職，每月薪資5萬5000元；原為台北市政府副發言人的戴于文曾轉任柯文哲競辦副主任，後由柯文哲安排至基金會任職，每月薪資7萬元。

京華城 柯文哲

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