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辦保才發現應曉薇有2本護照？ 法院：下周二開庭調查

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
台北市議員應曉薇。記者蕭雅娟／攝影
台北市議員應曉薇。記者蕭雅娟／攝影

台北市議員應曉薇被訴在京華城案收賄羈押禁見，裁定1500萬元交保，應女遲至下午4點才辦保完成；台北地院表示，應女辦保速度是因辦理「三限」延宕，關於傳稱她是否有2本護照等，將於本月31日開庭調查。

應曉薇今天凌晨獲裁定以1500萬元交保，她離開法院時先哭訴「我沒有做錯事」、「我沒有貪汙」，在親友陪同下搭車離去。

有媒體報導指出，應曉薇辦保為何「卡關」是因法院處理限制出境的程序時，意外發現應曉薇有2本護照，指應女可能有雙重國籍，在完成境管手續將進一步了解等。

對此，台北地院今天表示，部分媒體報導應曉薇有2本護照的事，尚需經過調查確認，因此會於下周二有訊問庭一事「目前本院無從證明此事」。

京華城 柯文哲

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