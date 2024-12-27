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柯媽自爆「柯文哲探望柯爸都在哭」心疼兒子變瘦了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
柯媽談起柯文哲狀況，心疼兒子瘦這麼多，並透露兒子看到爸爸「都在哭」，沒機會多聊什麼。記者黃羿馨／攝影
柯媽談起柯文哲狀況，心疼兒子瘦這麼多，並透露兒子看到爸爸「都在哭」，沒機會多聊什麼。記者黃羿馨／攝影

民眾黨主席柯文哲今交保回台北住家後，下午5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，柯媽何瑞英和胞妹柯美蘭都已等候多時。柯媽談起柯文哲狀況，心疼兒子瘦這麼多，並透露兒子看到爸爸「都在哭」，沒機會多聊什麼。

柯文哲涉及京華城案，收押禁見快4個月，今天交保後在妻子陳佩琪陪同下回到新竹探望住院中的柯爸爸柯承發。也因柯文哲疑因北所燈光昏暗，長時間看書導致眼睛疲勞、視力不佳，今天傍晚有民眾目擊柯文哲在柯美蘭陪同下到眼科看診。

柯媽今天步出醫院時，雖精神狀況好很多，但面對支持者高喊柯媽加油，仍忍不住情緒激動哽咽。媒體追問柯媽看到柯文哲，有跟兒子說什麼嗎？柯媽表示：「沒有，柯文哲看到爸爸都在哭」；媒體也追問看到柯文哲瘦很多，是否會心疼，有沒有要幫他補一下？柯媽也回說，做母親的當然會心疼，至於補的話：「是要補什麼？」

媒體也追問柯文哲到眼科看診以及柯爸的身體狀況，柯媽也表示：「我不是醫生怎麼青菜（台語：隨便）問我」，並表示自己不知道柯文哲來看眼科，只知道有來看柯爸；媒體提及柯文哲被起訴，柯媽會不會覺得委屈？柯媽也回：「不要說這些啦」。

媒體提問，柯文哲回去台北後，母子還會再見面嗎？是否會帶著柯文哲去廟裡拜拜，柯媽也表示「我哪知？」這麼晚了也沒有要去拜拜，接著柯媽也話鋒一轉：「你們這幾個記者我都認識，祝你們身體健康、全家團圓、子孫滿堂啦」，柯媽最後也在柯弟以及民眾黨新竹黨部主委李國璋陪同下坐上轎車離開。

柯文哲在醫院待約1小時半後，傍晚6點34分離開，面對眾多媒體提問仍不發一語，有支持者到場高喊：「阿北加油，柯文哲加油」，陳佩琪也回應親切回應：「謝謝」，柯文哲僅點頭致意，沒有多發言。

柯文哲在醫院待約1小時半後，傍晚6點34分離開，面對眾多媒體提問仍不發一語。記者黃羿馨／攝影
柯文哲在醫院待約1小時半後，傍晚6點34分離開，面對眾多媒體提問仍不發一語。記者黃羿馨／攝影
柯媽談起柯文哲狀況，心疼兒子瘦這麼多，並透露兒子看到爸爸「都在哭」，沒機會多聊什麼。記者黃羿馨／攝影
柯媽談起柯文哲狀況，心疼兒子瘦這麼多，並透露兒子看到爸爸「都在哭」，沒機會多聊什麼。記者黃羿馨／攝影
柯文哲疑因北所燈光昏暗，長時間看書導致眼睛疲勞、視力不佳，今天傍晚有民眾目擊柯文哲在柯美蘭陪同下到眼科看診。圖／民眾提供
柯文哲疑因北所燈光昏暗，長時間看書導致眼睛疲勞、視力不佳，今天傍晚有民眾目擊柯文哲在柯美蘭陪同下到眼科看診。圖／民眾提供
柯文哲在醫院待約1小時半後，傍晚6點34分離開，面對眾多媒體提問仍不發一語，有支持者到場高喊：「阿北加油，柯文哲加油」，陳佩琪也回應親切回應：「謝謝」，柯文哲僅點頭致意，沒有多發言。記者黃羿馨／攝影
柯文哲在醫院待約1小時半後，傍晚6點34分離開，面對眾多媒體提問仍不發一語，有支持者到場高喊：「阿北加油，柯文哲加油」，陳佩琪也回應親切回應：「謝謝」，柯文哲僅點頭致意，沒有多發言。記者黃羿馨／攝影

京華城 柯文哲

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