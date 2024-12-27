雙重國籍？應曉薇1500萬交保拖超久 傳手握2本護照

台北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，台北地院今天裁定1500萬元交保，並限制出境、出海、住居。媒體報導，疑因應曉薇有2本護照導致辦保程序延宕。北院表示，合議庭將於31日開庭訊問應女。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定前台北市長柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，昨天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

全案移由台北地方法院審理，承審合議庭昨天晚間召開在押被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲的移審庭，今天清晨裁定交保。檢方將提抗告。

北院裁定柯文哲3000萬元交保、沈慶京4000萬元交保、應曉薇1500萬元交保、彭振聲500萬元交保、李文宗除了先前200萬元外，加保800萬元，均限制出境、出海、住居。北院另諭知5名被告，除了日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

5名被告由家屬或律師到北院辦理交保程序，李文宗、彭振聲、沈慶京、柯文哲先後完成辦保離開法院。應曉薇在律師的協助下中午已繳交保金，但遲至下午近4時才完成辦保手續。

應曉薇離開法院時先哽咽表示，「我沒有做錯事」及「我沒有貪污」，隨後在親友陪同下搭車離去。

媒體報導，法院在將限制出境、出海令狀送交相關單位時，發現應曉薇另有1本同音的外文護照，相關單位一時之間都無法確認是巧合，或是身為民意代表的應曉薇真的有雙重國籍，最後決定先將2本護照都暫時註記，後續將交由承審合議庭確認狀況。

對此，北院晚間指出，關於應曉薇交保時程晚於其他被告一事，經與合議庭確認，主要原因是因為辦理三限（限制出境、出海、住居）時程延宕所致。

至於部分媒體報導應曉薇疑有2本護照一事，北院表示尚需經過調查確認，因此會於下週二（31日）召開訊問庭，目前北院無從證明此事。

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