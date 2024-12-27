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雙重國籍？應曉薇1500萬交保拖超久 傳手握2本護照

中央社／ 台北27日電
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，在押的台北市議員應曉薇（中）裁定交保，今天離去時哭喊：「我沒有貪汙」。聯合報記者葉信菉／攝影
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，在押的台北市議員應曉薇（中）裁定交保，今天離去時哭喊：「我沒有貪汙」。聯合報記者葉信菉／攝影

台北市議員應曉薇京華城案遭訴，台北地院今天裁定1500萬元交保，並限制出境、出海、住居。媒體報導，疑因應曉薇有2本護照導致辦保程序延宕。北院表示，合議庭將於31日開庭訊問應女。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定前台北市長柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，昨天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

全案移由台北地方法院審理，承審合議庭昨天晚間召開在押被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇、前台北市長辦公室主任李文宗、前台北市副市長彭振聲的移審庭，今天清晨裁定交保。檢方將提抗告。

北院裁定柯文哲3000萬元交保、沈慶京4000萬元交保、應曉薇1500萬元交保、彭振聲500萬元交保、李文宗除了先前200萬元外，加保800萬元，均限制出境、出海、住居。北院另諭知5名被告，除了日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

5名被告由家屬或律師到北院辦理交保程序，李文宗、彭振聲、沈慶京、柯文哲先後完成辦保離開法院。應曉薇在律師的協助下中午已繳交保金，但遲至下午近4時才完成辦保手續。

應曉薇離開法院時先哽咽表示，「我沒有做錯事」及「我沒有貪污」，隨後在親友陪同下搭車離去。

媒體報導，法院在將限制出境、出海令狀送交相關單位時，發現應曉薇另有1本同音的外文護照，相關單位一時之間都無法確認是巧合，或是身為民意代表的應曉薇真的有雙重國籍，最後決定先將2本護照都暫時註記，後續將交由承審合議庭確認狀況。

對此，北院晚間指出，關於應曉薇交保時程晚於其他被告一事，經與合議庭確認，主要原因是因為辦理三限（限制出境、出海、住居）時程延宕所致。

至於部分媒體報導應曉薇疑有2本護照一事，北院表示尚需經過調查確認，因此會於下週二（31日）召開訊問庭，目前北院無從證明此事。

京華城 應曉薇 柯文哲 護照

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