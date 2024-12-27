柯文哲交保後赴新竹探病父 邱臣遠籲外界給空間
前台北市長柯文哲今天約中午交保返家，下午到新竹市探望住院中的父親柯承發，未回答媒體提問；到場陪同的新竹市代理市長邱臣遠呼籲外界，讓柯文哲與家人好好團聚。
邱臣遠表示，希望柯文哲回家能好好休息、陪伴家人，也呼籲外界多給柯家人一點空間，讓他們好好團聚，他也會持續表達關心。
台灣台北地方檢察署審理京華城案、政治獻金案等，昨天依貪污罪等起訴柯文哲，台灣台北地方法院凌晨裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，限制出境、出海、住居。
柯文哲傍晚5時許抵達國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院探望柯承發，邱臣遠及台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋到場陪同。
柯文哲從下車到步入院內，全程不發一語。
李國璋稍早受訪時表示，目前柯承發基本溝通應該還可以，柯文哲母親也在病房內等待。
至於柯承發是否知道柯文哲被起訴，李國璋說，不知道，「不好去問這老人家這些事」；媒體追問這些日子柯文哲母親心情，李國璋表示，大家設想一下，「該有的心情就是這樣吧」。
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