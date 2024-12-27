快訊

柯文哲保釋金哪來？黃國昌曝來源 喊「不是今天才開始做」

永豐金與京城銀傳將合併 今晚8點重訊記者會對外說明

楊文科天坑案涉貪 律師主張證據不合法惹怒法官當庭舌戰

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲傍晚回新竹探望住院柯爸 柯媽已在病房等候團圓

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨主席柯文哲今天傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，並在妻子陳佩琪、代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同下進入醫院，全程不發一語。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席柯文哲今天傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，並在妻子陳佩琪、代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同下進入醫院，全程不發一語。記者黃羿馨／攝影

民眾黨主席柯文哲今天交保回台北住家後，接著自北所取完私物後搭車回到新竹市，傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，並在妻子陳佩琪、代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同下進入醫院，全程不發一語。

柯文哲涉及京華城案，收押禁見快4個月，今天交保後在妻子陳佩琪陪同下直接回台北住家，跨過家人準備火爐過火去霉運。柯文哲數度哽咽感謝大家的關心。他表示相信自己不是會貪汙圖利違法的人，但碰上這些風風雨雨，人生還是需要檢討。

由於柯文哲收押禁見期間，柯爸柯承發一度病危住進加護病房，外界十分關心柯爸狀況。柯文哲交保後，今天下午5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，面對媒體提問，柯文哲全程神情凝重、不發一語。

李國璋代為轉述，柯媽已經病房內等待柯文哲，但病房內還有哪些人並不清楚，希望外界不要過多打擾，尊重柯家人隱私，自己也會盡力陪伴，導引柯主席進入病房，但他不會進到病房打擾，至於柯爸是否知道柯文哲被起訴？李國璋說，不知道，「也不好去問這老人家這些事」。

李國璋也透露，柯爸狀況已經比10月的時候好很多，已經能夠靠鼻胃管進食補充營養，精神狀況也很好，也能非常穩定和外界基本溝通。

至於柯文哲未來行程，李國璋表示並未被告知，若是柯主席的私人行程，他也會以予尊重。媒體關心柯媽很久沒回老家，是否都陪柯爸住在醫院，李國璋回應，柯媽還有兒女家可以去。

媒體追問這些日子以來柯媽心情，李國璋表示，大家設想身為母親該有的心情「應該都會有」。

邱臣遠則表示，希望主席回家好好休息、陪伴家人，大家給他們一點空間，共享天倫，自己也會持續表達關心。

民眾黨主席柯文哲今天傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，並在妻子陳佩琪、代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同下進入醫院，全程不發一語。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席柯文哲今天傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，並在妻子陳佩琪、代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同下進入醫院，全程不發一語。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席柯文哲今天傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，並在妻子陳佩琪、代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同下進入醫院，全程不發一語。記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席柯文哲今天傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，並在妻子陳佩琪、代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同下進入醫院，全程不發一語。記者黃羿馨／攝影

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲案5在押被告凌晨全裁定交保！看這五人籌錢獲釋時間軸

差一點見不了面？ 「補充裁定」讓柯文哲「依法」重逢陳佩琪

柯文哲案最新輿情調查出爐：近4成聲量質疑司法公正性

鄰居爆柯文哲老家「好幾個月沒人進出」 柯將搭車回新竹探望柯爸

相關新聞

應曉薇1500萬交保 大聲哭喊：我沒有做錯事！我沒有貪汙！

台北市議員應曉薇被控收受威京集團主席沈慶京賄賂，高達5250萬元，台北地檢署起訴後移審台北地方法院開庭後裁定應曉薇150...

柯文哲保釋金哪來？ 黃國昌：群策群力不是今天才開始

台北地院今天凌晨裁定民眾黨主席柯文哲以3千萬元交保，並限制出境、出海、住居，由民眾黨立委黃國昌妻子任具保人。黃國昌稍早被...

雙重國籍？應曉薇1500萬交保拖超久 傳手握2本護照

台北市議員應曉薇涉京華城案遭訴，台北地院今天裁定1500萬元交保，並限制出境、出海、住居。媒體報導，疑因應曉薇有2本護照...

柯文哲涉貪政治獻金 民眾黨財務長證稱錢未入庫

前台北市長柯文哲涉京華城案及政治獻金案遭起訴。民眾黨財務長梁秀菊證述，柯文哲從未拿現金等政治獻金到民眾黨財務部入庫

柯文哲傍晚回新竹探望住院柯爸 柯媽已在病房等候團圓

民眾黨主席柯文哲今天交保回台北住家後，接著自北所取完私物後搭車回到新竹市，傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中...

京華城20%容獎若違法怎解決？ 北市府法務局：可能撤銷原細部計畫

京華城案昨天起訴，起訴書也點出20%容積獎勵適法性有疑慮，北市府將於2周內召開專家小組會議討論該容獎適法性。議員今在議會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。