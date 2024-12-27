柯文哲傍晚回新竹探望住院柯爸 柯媽已在病房等候團圓

民眾黨主席柯文哲今天交保回台北住家後，接著自北所取完私物後搭車回到新竹市，傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，並在妻子陳佩琪、代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同下進入醫院，全程不發一語。

柯文哲涉及京華城案，收押禁見快4個月，今天交保後在妻子陳佩琪陪同下直接回台北住家，跨過家人準備火爐過火去霉運。柯文哲數度哽咽感謝大家的關心。他表示相信自己不是會貪汙圖利違法的人，但碰上這些風風雨雨，人生還是需要檢討。

由於柯文哲收押禁見期間，柯爸柯承發一度病危住進加護病房，外界十分關心柯爸狀況。柯文哲交保後，今天下午5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，面對媒體提問，柯文哲全程神情凝重、不發一語。

李國璋代為轉述，柯媽已經病房內等待柯文哲，但病房內還有哪些人並不清楚，希望外界不要過多打擾，尊重柯家人隱私，自己也會盡力陪伴，導引柯主席進入病房，但他不會進到病房打擾，至於柯爸是否知道柯文哲被起訴？李國璋說，不知道，「也不好去問這老人家這些事」。

李國璋也透露，柯爸狀況已經比10月的時候好很多，已經能夠靠鼻胃管進食補充營養，精神狀況也很好，也能非常穩定和外界基本溝通。

至於柯文哲未來行程，李國璋表示並未被告知，若是柯主席的私人行程，他也會以予尊重。媒體關心柯媽很久沒回老家，是否都陪柯爸住在醫院，李國璋回應，柯媽還有兒女家可以去。

媒體追問這些日子以來柯媽心情，李國璋表示，大家設想身為母親該有的心情「應該都會有」。

邱臣遠則表示，希望主席回家好好休息、陪伴家人，大家給他們一點空間，共享天倫，自己也會持續表達關心。 民眾黨主席柯文哲今天傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，並在妻子陳佩琪、代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同下進入醫院，全程不發一語。記者黃羿馨／攝影 民眾黨主席柯文哲今天傍晚5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，並在妻子陳佩琪、代理市長邱臣遠、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人陪同下進入醫院，全程不發一語。記者黃羿馨／攝影

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