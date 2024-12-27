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柯文哲保釋金哪來？ 黃國昌：群策群力不是今天才開始
台北地院今天凌晨裁定民眾黨主席柯文哲以3千萬元交保，並限制出境、出海、住居，由民眾黨立委黃國昌妻子任具保人。黃國昌稍早被問及交保金如何籌措，他強調，這是一群默默支持民眾黨的朋友群策群力，「我做事情很有計畫，絕對不是今天清晨才開始做。」
黃國昌表示，讓柯主席可以交保出來，相信是所有小草、支持者所希望，謝謝所有人群策群力，順利把主席接出來，這才是最重要事情，因為接押庭結束時，已經凌晨4、5時了，「我總是要找自己最信任的人去做最重要的事情」，再次感謝所有朋友。
現場媒體問及交保金是否有出力？黃國昌表示，「沒有，民眾黨沒有出錢，絕對不會用民眾黨的錢，請各位放心」，柯文哲是公私分明的人，柯也不會希望他們用黨的錢去交保，相信柯也捨不得支持者籌錢。
黃國昌強調，這3千萬就是一群默默支持民眾黨的朋友群策群力，這些人也希望民眾黨能開創新的政治力量，拓展第三勢力，「我做事情很有計畫」，絕對不是今天清晨才開始籌錢。至於北檢準備提抗告一事，黃國昌說，等北檢真的提抗告，中央黨部會再發正式聲明。
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