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京華城20%容獎若違法怎解決？ 北市府法務局：可能撤銷原細部計畫

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
京華城案議員今在議會委員會詢問若20%容獎有瑕疵如何解決，法務局長連堂凱表示，主要判斷是違法還是重大瑕疵，他個人認為應是重大瑕疵，屆時可能撤銷原細部計畫，請鼎越重新擬定送都委會審查，但仍要看專案小組討論結果。圖／聯合報系資料照
京華城案議員今在議會委員會詢問若20%容獎有瑕疵如何解決，法務局長連堂凱表示，主要判斷是違法還是重大瑕疵，他個人認為應是重大瑕疵，屆時可能撤銷原細部計畫，請鼎越重新擬定送都委會審查，但仍要看專案小組討論結果。圖／聯合報系資料照

京華城案昨天起訴，起訴書也點出20%容積獎勵適法性有疑慮，北市府將於2周內召開專家小組會議討論該容獎適法性。議員今在議會委員會詢問，若20%容獎有瑕疵如何解決，法務局長連堂凱表示，主要判斷是違法還是重大瑕疵，他個人認為應是重大瑕疵，屆時可能撤銷原細部計畫，請鼎越重新擬定送都委會審查，但仍要看專案小組討論結果。

議員游淑慧指出，京華城案調查至今已有一段時間，議會調查報告也有建議市府，要盡快組成專案小組，市府早該動起來，擬好對應ABC方案，而不是現在才準備要開會，接下來更是一場持久法律戰，法務局作為幕僚單位，現在是否有給府級相關建議？

議員曾獻瑩詢問，若接下來市府專案小組認定京華城20%獎勵容積有重大瑕疵，撤消該案細部計畫，鼎越是否會回頭提告市府，市府應要做好準備打官司準備，避免留下破綻，讓鼎越回頭向市府求償。

連堂凱表示，雖然在起訴書出來之前專案小組沒有開過會議，但當時內部有討論各種狀況，也有做出類似「魚骨圖」沙盤推演，屆時專案小組若認為20%容獎有疑慮，專案小組會去看是顯然違法還是重大瑕疵，若涉及違法就是自始無效，若為重大瑕疵就是撤銷行政處分。

連堂凱說，兩者不同的點在於若細部計劃致始無效，那就是回到原始都市計畫，如果是重大瑕疵就是撤銷當時核定行政處分，必須回到都委會去重新討論，但基本上應該是不會是明顯違法，應該會是重大瑕疵，可能會撤銷原細部計畫，請申請單位重提一個合法合理的細部計畫，重送都委會審查，但最終要怎麼做還是要回到專案小組會議決議。

京華城 柯文哲

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