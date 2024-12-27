應曉薇1500萬交保 大聲哭喊：我沒有做錯事！我沒有貪汙！

台北市議員應曉薇被控收受威京集團主席沈慶京賄賂，高達5250萬元，台北地檢署起訴後移審台北地方法院開庭後裁定應曉薇1500萬元交保，今下午應曉薇交保，大聲哭喊，「我沒有做錯事！」「我沒有貪汙！」。

應曉薇親友及律師今天中午12時許帶著交保金抵達北院，經3個多小時才辦妥手續，她在親友的攙扶下走出法院。面對媒體記者提問「議員身體狀況還好嗎？堅持身正不怕影子斜嗎？委屈嗎？有什麼想跟媽媽說？委屈嗎？」

應曉薇走到門口時，面對大批眾多攝影機及媒體記者，以全身力氣哭喊，「我沒有做錯事！」「我沒有貪汙！」，親友見她情緒激動，立刻伸手拉住，迅速的上車離去。

台北地檢署指控威京集團主席沈慶京透過台北市議員應曉薇及助理吳順民向市府陳情，由市長柯文哲召開「便當會」施壓，讓京華城獲取百分之廿容積獎勵，應收賄5250萬元、吳收賄363萬餘元，依違背職務受賄罪起訴，對應求刑16年6月，並聲請沒收賄款。

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