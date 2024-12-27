黃國昌立院發言 綠委拿周刊諷柯文哲涉貪
立法院議場下午繼續審查公益揭弊者保護法草案，民眾黨立委黃國昌在發言時，民進黨立委吳思瑤拿出周刊封面嘲諷剛交保的民眾黨主席柯文哲涉貪，隨後多位民進黨立委拿著周刊封面面對媒體。民進黨立委王義川更衝到發言台旁與黃國昌激辯，國民黨立委王鴻薇從中阻隔，場面一度混亂。
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