下條子給林欽榮喬京華城？ 蔡壁如：尊重專業、沒有瑕疵
民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城等案遭起訴，今交保。起訴書提到時任市長室主任、前立委蔡壁如下條子給時任副市長林欽榮。蔡壁如今受訪還原檢方訊問過程，並認為，一切尊重專業處理、「沒有瑕疵」。
北檢在起訴書中提到，沈慶京向柯文哲爭取土地變更增加容積率時，柯文哲曾指示蔡壁如以黃色便利貼下條子給林欽榮喬容積率。
台中市前市府顧問蔡壁如請辭，今天中午向市議會副祕書長劉淑媚辭行，她在辭行前，在市議會門口受訪。
蔡壁如說，檢察官當時拿一張A4大小的紙張，上面貼了一張黃色便利貼，便利貼上有簽蔡壁如給林欽榮，是她的字跡沒有錯，但這張便利貼左邊撕掉一半、下面撕掉一半，檢察官告訴她，這是她要林另案處理。這件事情說真的她不記得，但也質疑，檢方拿一個不完整的便利貼貼在A4紙，到底想要對她說什麼？
蔡壁如指出，檢察官還很兇悍的說，如果她不說實話就會有嫌疑，但當時她每天交辦事項貼很多便利貼，「隨便貼了一張、拿來問我」？她後來有詳細說明，這是公務員寫的公文，檢方也接受。
她強調，當時她不是都委會委員、也不是都發局專業，一切尊重專業、回歸專業局處去處理，相關事項當然回歸到都發局及督導工務體系的副市長處理，過程沒有任何瑕疵。
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