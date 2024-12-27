被柯文哲要求以市政資源挹注黨？ 林崇傑：沒聽過「屯田計畫」
北檢昨起訴台北市前市長柯文哲所涉京華城案和政治獻金案。起訴書指出，柯文哲擔任市長時，曾利用北市府補助新創事業，要求時任產發局長林崇傑，投資民眾黨「屯田計畫」北市的屯田企業子公司。台北市長蔣萬安上午受訪指出，一定會做好各項獎補助的把關。林崇傑下午受訪指出，他在產發局長任內，從來沒有聽過「屯田計畫」。
林崇傑指出，他在產發局長任內，從來沒有聽過「屯田計畫」也沒有人來申請過，台北市的產業發展獎勵及補助審議委員會，是委員獨立運作，從來沒有人交代委員去照顧哪個案子、什麼案子得通過。
他說，審議委員的討論，都是初審委員，是專案辦公室所派，審議委員大會尊重初審專案委員的意見，所以他從頭到尾不知道有這個事，且初審委員向來都是府外委員，大會也尊重府外委員，所以「從來沒有發生要委員要特別去關心什麼案子」。
至於起訴書所指內容，林崇傑指出，他也是看新聞出來才知道，他強調自己不碰政治，已經退休了，而且裸退，沒有繳民眾黨費或參加民眾黨「把我扯進來是莫名其妙」。
北市產發局表示，依經濟部商工登記查詢系統所示，查「無屯田企業控股公司」另外，眾城管理顧問股份有限公司於民國109年5月5日設立登記於本市，之後於110年6月23日遷址於桃園市。
產業局表示，依眾城管理顧問股份有限公司設址於本市之109年5月至110年6月期間，經清查「台北市產業發展獎勵補助計畫」所有申請案件中，確定沒有該公司向產業局提出的申請案件。
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言