被柯文哲要求以市政資源挹注黨？ 林崇傑：沒聽過「屯田計畫」

北檢昨起訴台北市前市長柯文哲所涉京華城案和政治獻金案。起訴書指出，柯文哲擔任市長時，曾利用北市府補助新創事業，要求時任產發局長林崇傑，投資民眾黨「屯田計畫」北市的屯田企業子公司。台北市長蔣萬安上午受訪指出，一定會做好各項獎補助的把關。林崇傑下午受訪指出，他在產發局長任內，從來沒有聽過「屯田計畫」。

林崇傑指出，他在產發局長任內，從來沒有聽過「屯田計畫」也沒有人來申請過，台北市的產業發展獎勵及補助審議委員會，是委員獨立運作，從來沒有人交代委員去照顧哪個案子、什麼案子得通過。

他說，審議委員的討論，都是初審委員，是專案辦公室所派，審議委員大會尊重初審專案委員的意見，所以他從頭到尾不知道有這個事，且初審委員向來都是府外委員，大會也尊重府外委員，所以「從來沒有發生要委員要特別去關心什麼案子」。

至於起訴書所指內容，林崇傑指出，他也是看新聞出來才知道，他強調自己不碰政治，已經退休了，而且裸退，沒有繳民眾黨費或參加民眾黨「把我扯進來是莫名其妙」。

北市產發局表示，依經濟部商工登記查詢系統所示，查「無屯田企業控股公司」另外，眾城管理顧問股份有限公司於民國109年5月5日設立登記於本市，之後於110年6月23日遷址於桃園市。

產業局表示，依眾城管理顧問股份有限公司設址於本市之109年5月至110年6月期間，經清查「台北市產業發展獎勵補助計畫」所有申請案件中，確定沒有該公司向產業局提出的申請案件。

商品推薦