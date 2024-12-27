快訊

哭訴「沒做錯事」應曉薇1500萬交保 走出北院喊：我沒有貪汙！

192票贊成！總統與代總統韓悳洙雙通過彈劾 南韓憲政史上首次

監察院長陳菊傳流感住院 高醫證實了：懇請給予病人空間

被柯文哲要求以市政資源挹注黨？ 林崇傑：沒聽過「屯田計畫」

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（右）今交保。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）今交保。記者曾吉松／攝影

北檢昨起訴台北市前市長柯文哲所涉京華城案和政治獻金案。起訴書指出，柯文哲擔任市長時，曾利用北市府補助新創事業，要求時任產發局長林崇傑，投資民眾黨「屯田計畫」北市的屯田企業子公司。台北市長蔣萬安上午受訪指出，一定會做好各項獎補助的把關。林崇傑下午受訪指出，他在產發局長任內，從來沒有聽過「屯田計畫」。

林崇傑指出，他在產發局長任內，從來沒有聽過「屯田計畫」也沒有人來申請過，台北市的產業發展獎勵及補助審議委員會，是委員獨立運作，從來沒有人交代委員去照顧哪個案子、什麼案子得通過。

他說，審議委員的討論，都是初審委員，是專案辦公室所派，審議委員大會尊重初審專案委員的意見，所以他從頭到尾不知道有這個事，且初審委員向來都是府外委員，大會也尊重府外委員，所以「從來沒有發生要委員要特別去關心什麼案子」。

至於起訴書所指內容，林崇傑指出，他也是看新聞出來才知道，他強調自己不碰政治，已經退休了，而且裸退，沒有繳民眾黨費或參加民眾黨「把我扯進來是莫名其妙」。

北市產發局表示，依經濟部商工登記查詢系統所示，查「無屯田企業控股公司」另外，眾城管理顧問股份有限公司於民國109年5月5日設立登記於本市，之後於110年6月23日遷址於桃園市。

產業局表示，依眾城管理顧問股份有限公司設址於本市之109年5月至110年6月期間，經清查「台北市產業發展獎勵補助計畫」所有申請案件中，確定沒有該公司向產業局提出的申請案件。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲案最新輿情調查出爐：近4成聲量質疑司法公正性

鄰居爆柯文哲老家「好幾個月沒人進出」 柯將搭車回新竹探望柯爸

柯文哲被押114天重獲自由 支持者北院外高喊加油

「橘子」許芷瑜男友稱柯文哲家藏現金 北檢擬查財產來源

相關新聞

重獲自由！ 柯文哲交保步出法院前一刻 終於露出微笑

柯文哲下午1時利用院、檢連通的司法新廈建築物的台北地檢署樓梯在法警、黨工們的陪伴下走出法院，法院內、外擠滿支持群眾吶喊「...

押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭羈押禁見，台北地院今天裁定3000萬交保。柯文哲交保後回到住家外發表簡短談話，柯...

鄰居爆柯文哲老家「好幾個月沒人進出」 柯將搭車回新竹探望柯爸

民眾黨主席柯文哲今天交保直接回台北住家，並跨過家人準備火爐過火去霉運。外傳他將搭車回新竹探望生病住院的柯爸，老家鄰居透露...

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，昨起訴柯文哲11人，台北地院重大金融犯罪專庭分案審查柯有無繼續羈押必要，今凌晨2時...

交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例

民眾黨主席柯文哲凌晨獲台北地院裁定3000萬元交保，目前民眾黨主要黨公職正在努力籌錢，希望今天內籌出錢。關於「交保金」，聯合新聞網列舉出交保金額排行榜，其中不乏商界大咖和政界人物。

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

威京集團主席沈慶京被控行賄民眾黨主席柯文哲、台北市議員應曉薇等人依貪汙違背職務行賄罪、圖利罪起訴，被具體求處有期徒刑12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。