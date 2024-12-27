差一點見不了面？ 「補充裁定」讓柯文哲「依法」重逢陳佩琪
法官審理民眾黨主席柯文哲涉貪案，裁定柯3000萬元交保、不得接觸同案被告、證人，柯妻陳佩琪、黨工有人也列證人或被告；台北地院今表示，裁定應補充除「日常家庭生活」外不得有任何接觸同案被告、證人的行為。
檢方昨天起訴全案移審後，起訴書即公開，起訴書將陳佩琪列在證人名單之內，法院已將補充函文分別通知包括柯文哲在內的檢察官、辯護人、被告，補充裁定內容，讓柯文哲與陳佩琪可以「依法」重逢。
台北地院表示，2024年12月27日對被告柯文哲等五人准予具條件中所述「不得有任何接觸同案被告、證人之行為」，此部分應予補充「除日常家庭生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為」。
原裁定指出，柯文哲涉犯10年以上重罪，斟酌柯收賄款項高達數千萬元，且使「京華城」公司圖得百億元不法利益，若經判決有罪確定，加上柯的社經地位、經濟能力、工作職位綜合研判，且依檢方所提撕碎字條證據，柯有羈押事由。
不過，羈押柯文哲檢察官應負實質舉證責任，法院並無職權調查的義務，因此，羈押原因在法院審理時，應採取較嚴格的認定。
合議庭因此裁定柯文哲准予3000萬元交保，限制住居在台北市大安區，自2024年12月27日起限制出境、出海8月，不得有任何接觸同案被告、證人的行為，若有違反情事或有新事實認為有羈押原因與必要者，柯都可能構成再羈押理由。
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言