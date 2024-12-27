柯文哲案最新輿情調查出爐：近4成聲量質疑司法公正性

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，26日以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台北市前市長柯文哲，求處28年6月徒刑。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集11月27日至12月26日之間柯文哲的網路輿情數據，調查結果顯示，近一個月與柯文哲相關的每日平均聲量均超過萬則，近4成聲量質疑司法公正性。

TPOC指出，12月26日柯文哲被起訴當天，聲量衝高至超過15.1萬則最高峰，熱門話題是民眾黨立委黃國昌第一時間透過社群平台發文，批評「今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽」，無法說明何時何地收受賄款、賄款的流向，連收賄的基本事實都無法認定。

根據網路數據分析，北檢起訴柯文哲後，網友們熱烈討論柯文哲案進度，負面聲量2.5萬則遠超正面聲量的1.2萬則，使得好感度P／N值只有0.48左右。值得關注的是，在熱門負面貼文中，北檢17項問答紀錄，說明為何認定柯文哲收受1500萬元賄賂，以及為何認定京華城公司所得容積率獎勵不法等，遭網友批評「拖了兩個月根本沒進展，週刊都比檢調強」、「這是寫小說嗎？」、「檢察官已變名嘴，用來政治打壓」；另外媒體報導檢方起訴書指出柯文哲共涉收1710萬元賄款，也讓不少網友留言：「沒證據的瞎掰金流，北檢真賣力」、「結果就是完全沒找到1500萬在哪裡」、「Excel冷錢包」等語，掀起激烈負面討論。

進一步分析在北檢起訴柯文哲後的數小時之內，網路上的相關留言內容，各個討論面向的聲量大小由高至低依序為，許多網友們對柯文哲被起訴頗不以為然，「認為金流證據不足」的相關言論聲量佔比最高，在高聲量的討論面向中佔總聲量的24.02％，「批評台灣司法不公」佔比14.32％居次，也有網友嘲諷柯文哲帳房「橘子」應快點回來救柯，相關言論佔比11.47％第三。

TPOC表示，總體而言，許多網友質疑司法的公正性，約有4成的留言聲量都圍繞在「質疑金流證據」與「批評司法不公」的相關話題討論上，反映出網友們在看待柯案時，對司法的可信任程度存在疑慮。同時，由於柯文哲被起訴，無疑重創到民眾黨形象，約有將近25％的留言聲量對民眾黨或其支持者們表達負面看法，包括各種嘲諷及批評，另外也有約1成聲量認為柯文哲案是執政黨打壓政敵、政治迫害的手段，將其視為綠白政治鬥爭的結果。

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