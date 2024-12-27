交保剛回家又出門 柯文哲換裝趕往新竹探視父親

民眾黨主席柯文哲今天以3000萬元交保，才進家門不到1個半小時，立刻又換裝離家。身穿印有台北市政府LOGO的外套，在夫人陳佩琪陪同下，搭車前往新竹台大醫院探視生病的父親。 民眾黨主席柯文哲（左二），在陳佩琪陪同下搭車前往新竹台大醫院探視病父。記者曾吉松／攝影

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