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交保剛回家又出門 柯文哲換裝趕往新竹探視父親

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（右）才剛交保，立刻換裝離家，搭車前往新竹台大醫院探視病父。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）才剛交保，立刻換裝離家，搭車前往新竹台大醫院探視病父。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲今天以3000萬元交保，才進家門不到1個半小時，立刻又換裝離家。身穿印有台北市政府LOGO的外套，在夫人陳佩琪陪同下，搭車前往新竹台大醫院探視生病的父親。

民眾黨主席柯文哲（左二），在陳佩琪陪同下搭車前往新竹台大醫院探視病父。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席柯文哲（左二），在陳佩琪陪同下搭車前往新竹台大醫院探視病父。記者曾吉松／攝影

京華城 柯文哲

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